Без Октябрьской революции Киргизия бы стала «вторым» Афганистаном / Коммунисты республики о значении Октябрьской революции

Публикации за 09.02.17

«Манкурт» Чынгыза Айтматова из романа «И дольше века длится день» – человек, взятый в плен и подверженный жуткой пытке, вследствие которой не помнит ничего из прошлой жизни. Этот же термин употребил председатель партии коммунистов Киргизии Исхак Масалиев, назвав манкуртами сегодняшнюю молодежь, не знающую истории своей страны и не предающей значению Октябрьской революции.

Большую роль в становлении Киргизии после вхождения в СССР видит и председатель общественного объединения «Комсомол», доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев.

«Конечно, то, что мы стали суверенным независимым государством 31 августа 1991 года, нельзя сбрасывать со щитов, но если бы не было Октябрьской революции, не было бы и независимости. В 1917 году Кыргызстан был разделен на 2 части: север Кыргызстана был в составе Царской России, юг – во власти Кокандского ханства. Поэтому еще неизвестно, могли ли мы достигнуть территориальной целостности, достигли ли бы таких успехов в экономике, если бы не революция», – подчеркнул он.

В то же время он обратил внимание, что в составе Советского союза Кыргызстан обрел свою государственность сначала в виде автономной области, потом АССР, потом в виде Союзной республики. «И все, что сегодня построено на территории нашей страны – построено во времена Советского союза. Стоит отметить, что со дня независимости, с 1991 года, за счет государственных капиталовложений мы не построили еще ни одного объекта. Все, что построено – дороги, реконструкция аэропорта «Манас» и так далее – все за счет заемных средств. К сожалению, мы еще не смогли поднять экономику на уровень Киргизии Советского союза», – сказал Акенеев.

Лидер коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев также высказал мнение, что без СССР Киргизия была бы похожа на современный Афганистан.

«Я был как-то в Афганистане и видел, как там живут люди. Мне сразу же запомнились фотографии в музее имени Фрунзе – выставка называлась «Кыргызстан 100 лет назад». Как 100 лет назад мы жили в кибитках, так в Афганистане живут сейчас. В этой бедной стране все время идет война, на ее территории проводятся различные эксперименты. Если бы не революция 1917 года, я не знаю что ожидало бы Кыргызстан. Говорят, у истории нет сослагательного наклонения, но это факт – за 73 года Кыргызстан шагнул вперед. Все, что создано, включая здание, в котором мы сидим – все создано в период советской власти», – сказал Масалиев.

Он также добавил, что положительное из этого советского периода истории современная Киргизия не должна отрицать. «У нас нет новых ценностей, нет новых идеологий. Разрушив коммунистическую, социалистическую идеологию, уничтожив этот мир, мы не предложили на его место ничего. Молодые люди в Киргизии говорят, что в Великой Отечественной войне мы воевали против американцев, потому что так показывают в кино», – констатировал он.

Бишкек, Алина Панчерская

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