Олег Соломахин: Пора власти призадуматься и остановиться / Лидер крымских коммунистов о революции-1917 и современности

Публикации за 15.02.17

Первый секретарь Крымского рескома КПРФ Олег Соломахин уверен, что России еще только предстоит разрешить самые тяжелые последствия уничтожения социалистической экономики, а поощрение курса на сохранение олигархического, компрадорского капитала не приведёт ни к чему хорошему.

Сегодня министры-либералы в правительстве не желают признавать истинные масштабы массового обнищания, так как их политика служит интересам абсолютного меньшинства «избранных». Продолжая придерживаться либеральных догм, считает лидер крымских коммунистов, нынешняя российская власть не сможет решить проблемы ни в промышленности, ни в науке, ни в сельском хозяйстве, ни в строительстве, ни в торговле.

Об этом Олег Соломахин пишет в своей статье для РИА «Новый День» в рамках спецпроекта, посвященного революционным событиям столетней давности и перспективам современной России.

В последние два с половиной десятилетия мы познали горечь утрат и предательства. СССР разрушен, в нашей стране насильно реставрирован капитализм. Лжеисторики, либералы не прекращают накат клеветнической атаки на историю идеи и дела Великого Октября. Народную революцию пытаются представить как переворот, осуществленный заговорщиками при поддержке внешних сил.

Хочется напомнить, что в России революционный дух витал еще задолго до Великого Октября. Подъем народа против самодержавия начался при Николае II, который находился под влиянием реакционных политических и религиозных деятелей-авантюристов, приведших страну к катастрофическому состоянию.

9 января 1905 года («Кровавое воскресенье»), день расстрела царскими войсками мирного шествия петербургских рабочих (140 тысяч) с петицией к царю (свыше 1 тысячи человек убито, 2 тысячи – ранено). Это стало началом 1-й революции 1905-1907 г. г. До этого Россия проиграла русско-японскую войну (1904-1905 г.г.). Усугубила положение Первая мировая война, вызванная крайним обострением противоречий в ходе борьбы за сферы влияния, источники сырья, мирового господства.

Между тем 2-я февральская революция (1917 г.), которая действительно начиналась как попытка дворцового переворота, переросла в буржуазно-демократическую революцию в России, свергнувшую царизм. Этому предшествовали необходимость решения основных задач развития страны (уничтожение самодержавия и помещичьего землевладения), провал Николаем II внешней и внутренней политики (военные поражения, хозяйственная разруха, голод).

Красный октябрь имел характер подлинно народный. Возглавившая социалистическую революцию партия большевиков давно отмела террористические и заговорщические методы как непригодные. История показывает, что революция в России свершалась не наугад и не вдруг.

Решительных перемен в стране жаждало несколько поколений революционеров. От декабристов эта великая традиция шла к А. И. Герцену и Н. Г. Чернышевскому, к народникам и Г. В. Плеханову. Но неизбежность социалистической революции в России обосновал В. И. Ленин на базе всего богатства теории, фундамент которой заложили К. Марск и Ф. Энгельс. Практически победу революции подготовила ленинская партия, нержавеющим оружием которой был большевизм. Величайшим открытием Ленина стал вывод о переходе капитализма в новую, высшую стадию-империализм.

Царская Россия представляла собой целый клубок острейших противоречий. Это – противоречие между пролетариатом и буржуазией, между царской феодальной надстройкой и союзом буржуазии и либеральных помещиков, между помещиками и крестьянством, между кулаками, середняками и бедняками внутри крестьянства – самого многочисленного класса России. На это накладывались противоречия между сельской буржуазией и деревенской общиной. В стране остро стояли земельный и национальный вопросы. Существовали межрегиональные и межрелигиозные противоречия.

Мировая война обостряла все виды социальных противоречий, добавляя к ним новые антагонизмы. Ощущение революции становилось всеобщим.

Общественность до сих пор активно обсуждает замечание президента РФ Владимира Путина о том, что Ленин «заложил атомную бомбу под Россию». Мы задаем естественный вопрос: кто заложил атомную бомбу – самодержавие, буржуазия, Николай II или В.И. Ленин?

В середине декабря 1916 года к Николаю II пришла группа депутатов Государственной Думы. Это были лидеры шести думских фракций, объединенных в «Прогрессивный блок». Они заявили: «Государь! Страна разваливается, агонизирует. Назревает тяжелейший кризис – прежде всего, кризис власти. Если немедленно не сформировать правительство, ответственное перед Думой, нас ждут величайшие потрясения». Царь обещал принять решение. Через сутки взял свои слова обратно. Еще через два с половиной месяца изжившая себя и недееспособная власть рухнула.

В. И. Ленин опирался только на строго научный анализ. «Революция не может быть без революционной ситуации», – утверждал он.

Первое: для наступления революции требуется, чтобы «низы не хотели» жить по-старому, а «верхи не могли» управлять по-новому, то есть, потеряли возможность сохранить в неизменном виде своё господство.

Второе: происходит «обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов».

Третье: значительно повышается активность масс, которые в «мирную» эпоху дают себя грабить спокойно», а в бурные времена созревают «к самостоятельному историческому выступлению».

Россия с середины ХIХ столетия, набирая обороты, катилась в пропасть. Царская Россия проигрывает три больших войны: Крымскую, Русско-японскую и Первую мировую. Не помогают ей выйти из черной полосы ни крестьянская реформа 1861 года, ни последовавшие за ней столыпинские преобразования, которые только ускорили приближение развязки.

И мы уже говорили, что первое суровое предупреждение царизму прозвучало еще в 1905-1907 годах. С началом мировой войны страна начинает окончательно разваливаться. Всеобщее ожидание катастрофы было налицо.

Но никто – ни царь, ни Временное правительство – этот крах не смогли предотвратить. Только партия, созданная Лениным, сумела упредить трагический для страны исход, взяв власть в свои руки.

Мифы и правда об Октябре

Настало время напомнить, что в годы интервенции и гражданской войны буржуазия и помещики направо и налево продавали национальные интересы. Нынешние антисоветчики предпочитают об этом умалчивать.

Что либералам, что носителям белогвардейского патриотизма невыгодна эта правда истории. Им и сегодня режет глаза беспощадная ленинская объективность.

Буржуазные идеологи тщательно приписывают Ленину то, что характерно для буржуазных политиканов. Он якобы не считался с жертвами ради достижения цели. Работы Ленина, написанные незадолго до Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, убеждают в полной несостоятельности этих измышлений.

Да, история великих революций указывала на опасность гражданской войны. Но Ленин делал все, чтобы ее избежать. Его знаменитые «Апрельские тезисы» обосновали возможность мирного перехода власти от Временного буржуазного правительства к Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В такой возможности он был уверен вплоть до середины 1917 года. 4 июля все изменилось. После расстрела мирной демонстрации рабочих, солдат и матросов Ленин писал: «Лозунг: «Переход всей власти к Советам был лозунгом ближайшего шага.

Это был лозунг мирового развития революции, которое было с 27 февраля по 4 июля возможно, и конечно, наиболее желательно, и которое теперь безусловно невозможно». Но даже в новых условиях Ленин ищет вариант мирного перехода власти к Советам. В начале сентября 1917 года в статье «О компромиссах» он пишет, что если есть хотя бы «один шанс из ста», чтобы избежать гражданской войны, им необходимо воспользоваться.

В середине сентября в статье «Русская революция и гражданская война» Ленин утверждал: «Исключительно союз большевиков с эсерами и меньшевиками и исключительно немедленный переход всей власти к Советам сделал бы гражданскую войну в России невозможной». Но меньшевики и эсеры не пошли на отказ от альянса с буржуазией. Возможность избежать гражданской войны была утрачена.

С победой Октябрьской революции в нашей стране была установлена диктатура пролетариата в форме Советов, ставшая властью большинства. Она решила выдающуюся историческую задачу – сбережение народа. И это еще один факт, который замалчивают антисоветчики всех мастей. В 1919 году, самом тяжелом году гражданской войны, Ленин произнес слова, которые актуальны и сегодня: «Если мы спасем трудящегося, спасем главную Производительную силу человечества – рабочего – мы все вернем, но мы погибнем, если не сумеем спасти его». Советская власть спасла рабочего, восстановила утраченное и создала могучую индустриальную державу.

На пути созидания

К началу 1921 года молодая Советская Республика оказалась в отчаянном положении. Страна была разрушена двумя войнами – Первой мировой и гражданской. С 1913 по 1921 годы промышленное производство упало почти в пять раз. Вдвое снизился объем сельхозпроизводства. Жертвами военных действий, голода и эпидемий стали не менее 25 миллионов человек. На Дальнем Востоке еще хозяйничали японские интервенты и их белые пособники. Страна была охвачена неурожаем и голодом. На Кубани и на Дону, на Украине, в Поволжье и в Сибири бушевали кулацкие бунты. В марте в Кронштадте вспыхнул антибольшевистский мятеж. Перед Советской властью стоял вопрос: кто кого? Или большевики одержат победу, или мировая буржуазия уничтожит молодую Республику Советов?

Посмотрите, как мудро поступил В. И. Ленин, когда на мартовском 1921 года Х съезде РКП (б) было принято решение о переходе к новой экономической политике. НЭП был использован Советской властью для спасения страны и создания сильного государства.

В работах по экономике переходного периода Ленин рассматривал все народное хозяйство в комплексе. Потому, объявляя НЭП, он одновременно предложил инновационный план ГОЭЛРО.

Глава Совнаркома понимал: недостаточно только того, чтобы крестьяне производили и оставляли себе излишки, а важно, чтобы были созданы условия для ее сбыта, для зарабатывания средств и развития крестьянского хозяйства. Отсюда и его пристальное внимание к торговле и развитию потребительской кооперации, которую сегодня так успешно разрушают в нашей стране. Именно потребкооперация позволяла обеспечивать крестьян промышленными товарами и закупать у них продукцию. Роль государства в период НЭПа не ослабевала, а усиливалась. И именно эта государственная политика делала крестьян-бедняков середняками.

Ленинские идеи о роли экономической политики были взяты на вооружение И. В. Сталиным. На ХIХ съезде ВКП (б) в 1925 году он произнес: «Мы должны сделать нашу страну страной экономически самостоятельной, независимой, базирующейся на внутреннем рынке... Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую схему капиталистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось, как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны».

Поставленная Сталиным цель создать индустриальную базу была достигнута. В 1922-1929 годах, к началу первой пятилетки, было построено более 2000 крупных промышленных предприятий. Страна достигла успехов, которые признавали даже оппоненты.

В январе 1932 года французская газета «Тан» писала: «СССР выиграл первый тур, индустриализуясь без помощи иностранного капитала». Французам вторила британская «Файнэншл Таймс», отмечавшая: «Успехи, достигнутые в машиностроительной промышленности, не подлежат никаким сомнениям... СССР в настоящее время производит все оборудование, необходимое для своей металлургической и электрической промышленности. Он сумел создать свою собственную автомобильную промышленность. Он создал производство орудий и инструментов, которое охватывает всю гамму, от самых маленьких инструментов большой точности и вплоть до наиболее тяжелых прессов».

За две первых сталинских пятилетки был создан чрезвычайно мощный потенциал. В 1937 году 80 процентов промышленной продукции СССР производилось на предприятиях, построенных за период 1929-1937 годов. 3а этот же период в стране удвоилась производительность труда. Особое внимание уделялось науке и образованию. Активно строились объекты культурного назначения: театры, библиотеки, клубы. Они строились и в сельской местности, и в промышленных зонах. Выстояв в страшной схватке с фашизмом, Советский Союз смог быстро восстановить разрушенную экономику, города и села. К 1952 году показатели строительства нового жилья выросли по сравнению с 1925 годом в 8 раз. Новых высот достигли наука и образование. Благодаря этим прорывам мы стали ядерной державой, покорили космос.

Все это неопровержимо доказывало преимущество социализма как общественного строя и экономической системы. Это преимущество по сей день мобилизует адептов капитализма на борьбу с советской историей. Они настойчиво искажают правду о войне и победе нарда, отстоявшего завоевания социализма, спасшего мир от фашизма.

Где мы?

Нынешняя российская власть, опутанная либеральными догмами об устранении государства из управления экономикой, не способна решать проблемы ни в промышленности, ни в науке, ни в сельском хозяйстве, ни в строительстве, ни в торговле. Внятной политики в этих сферах и сегодня нет.

Экономический подъем в этих условиях просто немыслим. У современных российских антикоммунистов есть все основания ненавидеть Советскую власть. На фоне героических прорывов Ленинского и Сталинского созидания бледно выглядят те, кто опустил Россию в долговую яму, набрал долларовых кредитов в иностранных банках, вывез средства в офшоры, обескровил российскую экономику, унизил и обобрал граждан.

Факты говорят сами за себя.

По данным Центробанка, только за период с 1 января 2015 года по июль 2016 года собственники, наживающиеся на российских ресурсах, вывели из страны в зарубежные банки офшоры 64,2 миллиарда долларов или по курсу 4 триллиона 230 миллиардов рублей. Треть годового федерального бюджета! Совладелец консорциума «Альфа-Групп», долларовый миллиардер Михаил Фридман создает в Люксембурге фонд для инвестирования примерно 200 миллиардов в рублевом эквиваленте в американскую промышленность – в страну, которая хочет уничтожить Россию.

Министры-либералы не желают признавать ни истинные масштабы инфляции, ни проблему массового обнищания. Ведь их политика служит интересам абсолютного меньшинства «избранных», которым не приходится жаловаться на свои доходы.

В сентябре 2016 года журнал «Форбс» сообщил, что в 2015 году глава ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс получил доход более 1 миллиарда рублей, как минимум в пять раз больше его ежегодного дохода за предыдущие пять лет. Пока личное состояние главы «Роснано» растет, возглавляемая им компания терпит убытки. Только за первые шесть месяцев 2016 года они составили 8 миллиардов рублей.

Прямым следствием бездарного и разрушительного социально-экономического курса оказывается массовое обнищание российских граждан. По данным Росстата, опубликованных в начале декабря, число граждан, имеющих ежемесячные доходы ниже официально установленного прожиточного минимума, в третьем квартале 2016 года выросло на 900 тысяч человек (на 5 процентов) и составили 18,8 миллиона. Одновременно с этим минимальный размер оплаты труда составил 7,5 тысячи рублей.

На этом фоне «хорошо» смотрится зарплата нападающего «Зенита» из сборной России по футболу Артема Дзюбы – 3,3 миллиона евро в год или 211 миллионов 200 тысяч рублей, или 17 миллионов 600 тысяч рублей в месяц.

Не зря Россия занимает первое место среди крупнейших стран с самым высоким уровнем экономического неравенства. 62 процента благосостояния в нашей стране приходится на долю долларовых миллионеров, 26 – на долю долларовых миллиардеров. А на долю абсолютного большинства населения остается порядка 10 процентов от общего благосостояния.

Пора власти призадуматься и остановиться. Хватит делать ставку на поощрение олигархической системы, на приватизацию (РЖД, «Почты России», ВТБ и так далее), на распродажу остатков государственной собственности. Пора прислушаться к коммунистам и вернуть под контроль государства важнейшие отрасли экономики. Прежде всего – минерально-сырьевую. Ведь понятно, что без этого национальная экономика не получит необходимых ей масштабных инвестиций, а федеральный бюджет все больше трещит по швам.

Пора всерьез взяться и поломать сохранившую атмосферу безнаказанности, которая позволяет чиновникам всех уровней продолжать расхищать бюджетные средства и совершать другие преступления коррупционного характера.

Пора ввести в стране прогрессивный налог, при котором процент налоговых отчислений прямо пропорционален доходам граждан.

Чего хотят коммунисты?

Ленин сформулировал две простые и одновременно гениальные идеи, вполне актуальные и сейчас: власть должна принадлежать тем, кто трудится, а над производством нужен рабочий контроль, без которого невозможно преодолеть наследие прошлого строя, коренным образом изменить положение вещей.

Создавать мощную социалистическую экономику было чрезвычайно сложно. Это делали люди колоссального интеллекта и высокой духовности – Ленин, Сталин и их соратники. В этом великом процессе созидания участвовал весь народ. Рушили экономику СССР невежественные люди, не владевшие марксистско-ленинской теорией, отвергшие гигантский опыт советской эпохи. Они были не способны освоить сложную систему управления, использовать для этого научные методы, вывести страну на новый уровень развития социализма.

В конечном счете производственные отношения вступили в противоречие с мощными производительными силами. Бывший руководитель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен откровенно торжествует: «Экономическая значимость развала Советского Союза грандиозна... более миллиарда низкооплачиваемых, зачастую хорошо обученных работников, потянулись на мировой конкурентный рынок... Такая миграция рабочей силы на рынке снизила мировой уровень заработной платы, инфляцию, инфляционные ожидания и процентные ставки и, тем самым, способствовала экономическому росту в глобальном масштабе».

Эту «пользу» от разрушения Великой социалистической державы извлекают те, кто сосредоточил в своих руках рычаги управления глобальной капиталистической экономикой. Граждане же СССР понесли колоссальные потери. И сохранение олигархического, компрадорского капитала грозит тем, что России еще только предстоит разрешить самые тяжелые последствия уничтожения социалистической экономики.

Пора! Пора! Правительство России, услышьте нас! Вернитесь к опыту Великого Октября!

Хотелось бы напомнить, что еще в 1879 году великий наш мыслитель П. Л. Лавров писал: «В решительные исторические моменты массы всегда пойдут за тем знаменем, на котором написана наиболее определенная программа, наиболее простые, ясные и определенные цели; массы пойдут за теми, кто готов и не колеблется». Так было в октябре 1917 года, когда большевики сформулировали простые лозунги: «Земля – крестьянам! Фабрики и заводы – рабочим! Мир – людям!» И Россия пошла за большевиками. Сегодня КПРФ также имеет ясную и понятную программу «Десять шагов к достойной жизни!»

Крымчане, давайте достойно встретим 100-летие Великого Октября и вместе реализуем нашу общенародную программу!

Олег Соломахин,

первый секретарь Крымского рескома КПРФ

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