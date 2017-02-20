100 лет после Октября 1917 года: Россию и Украину спасет возвращение к социализму / Народный депутат Украины IV- VI созывов Алла Александровская об уроках истории

Публикации за 20.02.17

История 20-го века наглядно показала, что у «мирного» капитализма будущего быть не может. Опыт Октябрьской социалистической революции свидетельствует, что развитие для всего мира, в том числе для России и Украины, возможно только при движении к социализму. Такое мнение высказала народный депутат Украины IV-VI созывов Алла Александровская в рамках спецпроекта РИА «Новый День», посвященного революционным событиям столетней давности и перспективам современной России.

Чтобы оценить значение и наиболее важные последствия Великой Октябрьской социалистической революции, крайне важно использовать правильное обозначение этого события. Не просто «октябрьская революция», а именно «Великая Октябрьская социалистическая революция», так как в этом определении заложен истинный смысл событий 100-летней давности.

«Великая и социалистическая» – также обязательные и бесспорные определения свершенной в октябре 1917-го революции. Именно в результате Великой Октябрьской социалистической революции в Российской империи был совершен решительный поворот от капитализма к новому прогрессивному общественному укладу – социализму, что создало уникальную возможность продемонстрировать всему миру возможность альтернативы буржуазному пути развития, возможность подлинного народовластия.

Великая Октябрьская социалистическая революция была неизбежна в силу кризисного состояния самодержавной власти, которая была неспособна разрешить ни внешнеполитических, ни внутренних социальных и экономических проблем. Монархия в России была неспособна к буржуазной модернизации, система государственного управления была поражена коррупцией, разрушающей саму систему. Зародившемуся в России капитализму свойственна была сверхэксплуатация наемных работников. Все это порождало социальный протест и создавало условия для социального взрыва.

Совершенно очевидно, что подавляющее большинство народа, стихийно отвергая существовавший строй и ничего не зная о социализме, поддержали большевиков, которые предложили новый путь развития, увидев в нем возможность той жизни «по справедливости», к которой во всем мире стремятся люди.

Вождь революции Владимир Ленин совершенно справедливо отмечал, что именно эта революция стала результатом «живого творчества масс». Ведь совершенно спонтанно в ходе революционных событий формировался облик новой власти, облик нового государства.

При этом менялся и сам народ: за 20 лет была полностью преодолена безграмотность, например, по переписи 1939 года доля грамотных в РСФСР в возрасте от 9 до 49 лет составила 89,7%; изменился уклад жизни – значительно выросла численность городского населения, вырос промышленный потенциал.

Невозможно обозначить все вехи перемен, которые принесла с собой Великая Октябрьская социалистическая революция, но бесспорно – все ее достижения от воспитания нового советского человека до коренного прогрессивного переустройства всего уклада жизни страны, позволили не только выстоять ее детищу – СССР – в жесточайшей битве против наиболее агрессивного порождения капитализма – фашизма, но и победить его.

К основным достижениям Великой Октябрьской социалистической революции следует также отнести:

1) Всеобщее бесплатное образование, которое позволило массово проявиться таланта из самых глубин народа в высочайших технологиях, культуре, науке. Уровень интеллекта советского народа, его достижения в различных сферах поражал весь мир.

2) Всеобъемлющее и доступное бесплатное медицинское обслуживание, обеспеченное самой совершенной, по признанию во всем мире, системой Семашко, и сегодня является недостижимым для самых развитых и богатых стран буржуазного мира.

3) Бесплатное обеспечение жильем, доступные цены на продовольствие и промышленные товары массового потребления позволяли гражданам СССР быть уверенным в завтрашнем дне.

4) Справедливое пенсионное обеспечение. Достойный уровень пенсий обеспечивался всем государственным бюджетом, а не выдуманным «Пенсионным фондом».

Утрата этих достижений народами Советского Союза после его уничтожения трагически сказалась на судьбах миллионов людей. Уровень жизни в Украине существенно снизился: если при СССР в 1990 году ВВП на душу населения составлял $9211, то в 2015 году в этот показатель составил лишь $8676. Приметами современности стали безработица и имущественное расслоение.

О потенциале советского социализма свидетельствуют и показатели экономического развития: в СССР в 1990 году рост ВВП составил 3,7%, а в России и Украине в 2013 году лишь 1,3% и 0,4% соответственно.

Учитывая это, разве можно подвергать сомнению прогрессивность тех перемен, которые принесла народам Российской империи Великая Октябрьская социалистическая революция? Разве не очевидным является то, что ее роль, с учетом той внутренней политики, которую проводили в стране Советов большевики, была позитивной и в вопросе укрепления самой государственности на территории бывшей Российской империи?

Именно ленинская национальная политика, основанная на реальной оценке положения дел, послужила основой для долговременного существования СССР. Подтверждением этого является и то братство народов, которое помогло стране выстоять в борьбе против нашествия фашистов. Разве могли бы подневольные порабощенные народы с такой самоотверженностью защищать свою общую Родину, если бы не видели в ней свое родное Отечество?

Позитивное значение Великой Октябрьской социалистической революции в жизни не только народов Российской империи, но и народов всего мира могут отрицать только наиболее агрессивные апологеты капитализма. Ведь сегодня, спустя 100 лет после ее свершения – через 26 лет с момента насильственного уничтожения Союза Советских Социалистических республик наиболее ярко видно, что давала народу советская власть и социализм, насколько бесправным является человек в нынешнем капиталистическом обществе.

Опыт Великой Октябрьской социалистической революции полезен и сегодня тем, что указывает возможную альтернативу буржуазному обществу – капитализму. Об этом опыте напоминают коммунисты и другие левые движения, предлагая свои программы преодоления кризиса, неизбежного при глобальном капитализме.

Весь ход истории после Октября показывает безнадежность и бесперспективность капиталистического пути развития. Все попытки его реформировать, модернизировать, переустроить, которые активно предпринимаются в последние годы, только лишь оттягивают его неизбежный конец. По Марксу, капитализм – исчерпал себя! Нет у него ресурсов для мирного развития!

«Эхо революции» звучит и сегодня в умах людей думающих. Эхо Великого Октября будит мысль и требует действий. Будущее истории – в установлении тех отношений между людьми и государствами, опыт которых продемонстрировала Великая Октябрьская социалистическая революция.

Справка «Нового Дня»: Алла Александровская – первый секретарь Харьковского обкома «запрещенной» на Украине Компартии в настоящее время находится под следствием по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ей также инкриминируется предоставление неправомерной выгоды служебному лицу. 13 октября 2016 года на заседании Апелляционного суда Харьковской области она была освобождена из-под стражи после трех с половиной месяцев, проведенных в СИЗО. Соратники Александровской называют инкриминируемые ей преступления лживыми и сфабрикованными правящим режимом.

Москва, Мария Вяткина

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