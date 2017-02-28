Термин «великая» не подходит для определения революции 1917 года / Это было «великое преступление», – считают эксперты

Публикации за 28.02.17

Февральская революция и Октябрьская революция – единый исторический процесс, вписанный в рамки одной российской революции, которая длилась с 1905 по 1927 – 1929 годы. Такое мнение высказали эксперты на пресс-конференции в Москве. С их точки зрения, термин «великая» по отношению к этим событиям является весьма спорным.

Философ, координатор дискуссионного клуба Всемирного русского народного собора Владимир Лепехин обратил внимание, что есть такой понятие – цивилизационный цикл, который в России длится примерно 100 лет. В этой связи революционные события в России вековой давности следует рассматривать более широко.

Он напомнил, что массовые волнения в России начались после поражения в русско-японской войне в 1905 году. «События 1905-1907 года, массовые выступление людей – это реакция значительной части страны на поражение в российско-японской войне. У власти не было адекватного ответа на то, что происходит», – уверен эксперт.

Следующими узловыми точками, которые определили будущее России, по мнению Лепехина, стали вступление империи в Первую мировую войну и Февраль 1917 года.

«Февраль – это низшая точка падения Российской империи в результате всех катаклизмов. А Октябрьский перехват власти – начало подъема, но и в октябре революция не заканчивается. Была борьба внутри этой власти: победившая сталинская группировка не остановилась на преодолении троцкистского уклона», – считает эксперт.

«В этот исторический период, начиная с 1905 года и заканчивая 1927-1929 годом, происходила смена систем. Когда возникла стабилизация власти и начался подъем, можно говорить, что совершена революция», – считает Лепехин.

Доктор исторических наук Владимир Лавров со своей стороны согласился, что Февраль и Октябрь 1917 года единый исторический процесс, однако отметил, что датой окончания революции можно назвать июль 1918 года.

«Исторический процесс действительно единый. Если бы не было Февраля, не было бы и Октября. Я являюсь сторонником позиции Ленина, который разделял эти революции. Но когда он когда хотел подчеркнуть, что это единый исторический процесс, говорил об этом как о едином целом», – сказал Лавров.

«Термин «революция 1917 года» – не совсем точен. Если исходить из него, то конечной точкой революции явилось создание кровавого ЧК 20 декабря 1917 года. Но революция продолжалась и в 1918 году. Разгон Учредительного собрания – это Октябрьская революция. Брест-Литовский мир – это Октябрьская революция. Если говорить о какой-то конкретной точке, то это конечно, принятие первой советской Конституции в июле 1918 года на V съезде Советов, где, как говорилось в советское время «закрепили достижения Октября»», – продолжил эксперт.

При этом Лавров подчеркнул, что называть революции «великими» все же не стоит.

«Термин «Великая российская революция» подхвачен прежде всего теми, кто испытывает ностальгию по советскому прошлому. Это люди, которые после всего что стало известно, не хотят говорить «Великая октябрьская социалистическая революция», и Путин так не говорит. Но если к Октябрьской присоединить еще и Февральскую, то получается «Великая российская революция». Этот подход опасен», – полагает историк.

По его мнению, термин «великая» – подразумевает что-то хорошее, имеющее общенародную ценность. «Ничего положительного в Февральской и Октябрьской революциях не было. Февраль – национальная русская катастрофа, крах тысячелетней великой православной державы», – подчеркнул Лавров.

По его оценке, «результатом Октябрьской революции была попытка создания утопического государства, которое закончилась небывалым в истории страны насилием, морем крови».

В этой связи Лавров также высказал солидарность с патриархом Кириллом, который назвал революцию 1917 года – «великим преступлением».

«Это великое преступление против России, против будущего нашего народа. Такая оценка мне проставляется исторической верной», – сказал он.

С его точки зрения, спустя 100 лет после роковых событий важно донести историческую правду до широких масс и «учесть уроки» Февральской революции.

Первым таким уроком Лавров назвал необходимость «преобразований сверху» в результате стратегического анализа того пути, по которому идет страна.

«Второй урок – нельзя свергать законную власть. К Николаю II были претензии, но стоило свергнуть законную власть, началось постепенное сползание к беззаконию. Конструктивная критика власти возможна и необходима, но свергать – нельзя», – уверен историк.

«Третье – власть в такой огромной стране как Россия – должна быть сильной», – считает он.

Заместитель руководителя экспертного центра Всемирного русского народного собора Сергей Волобуев также добавил, что необходимо перестать героизировать деятелей революции и рассказывать о «лучших деятелях, которые созидали страну».

«Нужно перестать их оправдывать и называть бандитов бандитами. Красивое слово революционер скрывает этическую низость. Нужно, чтобы все знали, что борьба с собственным государством даже во имя идеала является злом. Если ты хочешь бороться за свой идеал – соразмеряй средства», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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