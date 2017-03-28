Алексей Сахнин: Россия рискует повторить судьбу Украины / Нынешняя неолиберальная система, как и сто лет назад, обречена и летит в ад

Публикации за 28.03.17

В современной России, как и 100 лет назад, сформировался паразитический правящий класс, который эксплуатирует национальные богатства страны и труд ее народа. При продолжении нынешней социально-экономической политики Россия рискует повторить судьбу Украины. Такое мнение высказал историк, политэмигрант, один из лидеров «Левого фронта» Алексей Сахнин, отвечая на вопросы РИА «Новый День» в рамках спецпроекта, посвященного революционным событиям вековой давности и перспективам современной России.

«Новый День»: Насколько обоснованы высказывания о том, что этот год может принести России новые серьезные социально-политические потрясения?

Алексей Сахнин: Сами по себе юбилеи не приносят никаких потрясений, если вы, конечно, не верите в нумерологию. Но они становятся символическими рубежами, провоцируют дискуссию, заставляют людей задуматься о событиях тех лет, об историческом пути страны.

Я думаю, что столетие революции может сделать более актуальными размышления о социализме, о советском наследии. А поскольку многие сегодняшние проблемы тесно связаны с социальной борьбой, с отсутствием социальной справедливости, настоящей демократии и ясной перспективы развития, то такие размышления могут оказаться важным фактором будущих перемен.

Но, конечно, сами эти перемены будут определяться противоречиями и борьбой нашего времени, а не столетней давности.

«Новый День»: Можно ли выделить параллели между ситуацией в России 1917 года и современностью?

Алексей Сахнин: Некие параллели просто напрашиваются. Например, не только Россия, но и весь мир сегодня достигли примерно такой же чудовищной концентрации собственности и доходов, какие были нормой для старого порядка, предшествовавшего русской революции. То есть, ничтожное меньшинство, условный 1%, сосредоточило в своих руках такую же часть огромную богатств, как это было сто лет назад. Это не только вызывает обострение противостояния между полюсами общества, но и делает экономику неэффективной: элита просто не может производительно распоряжаться своими богатствами, а остальным не хватает дохода, чтобы быть эффективными потребителями и двигать мотор капиталистического общества.

Так же, как и сто лет назад, мир разделился на империалистический центр – богатые страны Запада и отсталую периферию, которую от статуса колоний отличает лишь набор пустых формальностей.

Так же, как и сто лет назад, человечество сегодня балансирует на гране войны, которая в капиталистической системе является одним из наиболее привычных средств разрешения экономических противоречий.

Наконец, по всему миру происходит эрозия демократических институтов. Как и столетие тому назад, миром правят коррумпированные олигархи, которые быстро теряют вообще какую бы то ни было связь со своими «подданными».

Если говорить о России, то у нас опять сформировался паразитический правящий класс, который эксплуатирует национальные богатства страны и труд ее народа, но не заинтересован в социальном прогрессе. Так же как русские помещики выбивали из крестьян хлеб, чтобы потом спускать свои состояния в казино Монте-Карло, сегодняшние миллиардеры, захватившие остатки советской индустрии, бездумно сливают национальный доход в казино и оффшорные банки западного мира.

Параллелей можно проводить много, но история не повторяется буквально, об этом конечно стоит помнить.

«Новый День»: Прослеживаются ли сейчас тенденции к появлению условий для революции в России? Может ли послужить причиной новых социально-экономических потрясений экономический кризис, падение доходов населения и проблемы с выполнением социальных обязательств государства?

Алексей Сахнин: Если экономика страны рухнет или мы переживем военное поражение, как царская Россия, то это может вызвать социальный хаос и революцию, как ответ на него. Если же кризис будет развиваться более плавно, то в повестку дня будут входить скорее реформистские стратегии – по крайней мере, на первом этапе.

Дело в том, что для революции требуется период мощного роста экономики и развития новых общественных отношений. Если этим новым отношениям становится тесно в старых политических формах – происходит революционный взрыв.

Сегодня же мы живем в режиме медленного регресса, деградации сложных социальных структур, который является следствием трех десятилетий неолиберальной политики элит. В этом отношении речь скорее может идти о таких социальных и политических коалициях, которые остановят этот упадок и перейдут к новой социально-экономической политике, хотя и не такой радикальной, как мне бы, например, хотелось. Но вот этот новый этап, борьба за который сейчас разворачивается на наших глазах по всему миру, не будет длительным и устойчивым. Как только общество оправится от неолиберального гниения, оно неизбежно поставит перед собой более амбициозные задачи, революционные по своему значению.

«Новый День»: Можно ли констатировать смерть коммунистической идеологии в России? Почему?

Алексей Сахнин: Нет, нельзя. Можно констатировать слабость левой оппозиции. А сама левая идеология во всем своем многообразии остается по-прежнему весьма привлекательной. Просто зайдите в исторический или философский отдел любого книжного магазина, и вы в этом убедитесь.

«Новый День»: Как вы оцениваете состояние российского общества? Насколько сильны «левые» и революционные настроения?

Алексей Сахнин: Как раз об этом я и говорю. Левые настроения сильны – и не только в России. Но это левые нереволюционные настроения. Если эти настроения «отжать» до рациональной программы, то получится что-то вроде того: «Хватит разрушать то, что создали три предыдущих поколения! Остановите неолиберальные реформы! Остановите приватизацию и глобализацию. Отстаньте от нас с вашим «гибким» рынком труда. Восстановите социальные обязательства государства и политику развития на уровне европейской социал-демократии (или СССР) 1970-х».

Это реформистская, даже в чем-то консервативная программа. Но в ее реализации сегодня заинтересованы не только трудящиеся, но и часть элиты, которая не нашла себе место в финансовом мире глобального капитализма в редакции неолибералов. Но эта программа (или соответствующая риторика) берется на вооружение не только левыми, но и зачастую правыми популистами. И все-таки, хотя бы частичная реализация этой программы позволит остановить всемирное гниение общества, вызванное 30-летней неолиберальной практикой, и заставит нас решать те проблемы, с которыми мы уже сталкивались в 1960-80 годах. Но тогда развитые общества не смогли найти удовлетворительных решений и свалились в пике, практическим выражением которого стало «восстание элит»: разгром социального государства, рабочего движения, всех форм горизонтальной солидарности и тп. Я имею в виду всю последовательность радикальных реакционных реформ, начиная с Рейгана и Тэтчер на Западе и Ельцина в России вплоть до нынешней всеобщей паранойи с «жесткой экономией».

Если мы сможем выйти из этого пике и восстановить социальное государство, общественную солидарность, выйти на устойчивое развитие и т.д., то это приведет не к политической летаргии, а, наоборот, к необходимости революционных преобразований, поскольку прогресс не совместим с сохранением капиталистических форм. Они могут выживать только в условиях регресса.

«Новый День»: Каковы, на ваш взгляд, перспективы России в нынешних социально-политических условиях при продолжении нынешнего курса через 10-20 и более лет? Какое социально-политическое устройство страны наиболее вероятно?

Алексей Сахнин: При продолжении нынешнего курса нас ждет рано или поздно судьба Украины. Социальная система просто не сможет поддерживать функционирование такого относительно развитого общества и начнет рушиться. Политический процесс и дальше будет превращаться в систему манипуляций. Вместо общественной дискуссии будет то, что называют «политикой пост-правды», когда изолированные группы людей будут просто повторять свои привычные заклинания, не обращая внимания на аргументы оппонентов и даже факты. Экономика рано или поздно рухнет, потому что она в наших условиях полупериферии является просто приложением к мировой капиталистической конъюнктуре, а эта последняя переживает не лучшие времена. А деиндустриализация, бегство капитала, рост безработицы и падение уровня доходов ускорятся. Разумеется, это приведет к сепаратизму, к утрате государством монополии на насилие и прочим «радостям», которые уже вошли в повседневность нашего братского народа.

Беда (а, может, наоборот, шанс) в том, что возможности для продолжения нынешнего курса все время сужаются. Безотносительно пожеланий и усилий наших правителей и их прикормленных экспертов, глобальный рынок рушится, эффективность вложения капитала снижается, кризис нарастает извне, ведь он связан с проблемами глобального характера. Это, с одной стороны, увеличивает напряжение внутри системы, ведет к более интенсивной подковерной, а местами и публичной борьбе. И, в конце концов, создает предпосылки для смены этого курса.

Другое дело, что направление перемен может быть разным, и именно за это следует бороться. Нынешняя система общественных отношений, политические формы, идеология – все это обречено и уже летит в ад. И в этом, кстати, самая важная параллель с событиями столетней давности. Старый мир свое отжил.

Москва, Ольга Ветрова

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