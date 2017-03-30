Сергей Бабурин: Российская власть делает те же глупости, что и в 1917 году

Публикации за 30.03.17

События 1917 и 1991 годов – два омута русской цивилизации: если первый вышел из-под контроля своих создателей, то второй был спланирован и доведен до своего логического конца – к политике криминализма и «игре без правил». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил бывший вице-спикер Госдумы, лидер партии «Российский общенародный союз», профессор, президент Славянской академии наук Сергей Бабурин на конференции в Москве, посвященной революционным событиям 100-летней давности.

«Процесс февраля 1917 года соединяет 1991 год – это два омута русской цивилизации. К 1990-м годам, не изучив все это, мы повторили эти ошибки, и сегодня находимся на грани очередного повторения. В третий раз власть делает те же глупости, что и в феврале 1917 и 1991-ом», – считает Бабурин.

При этом он отметил, что оба этих процесса характеризовались «неспособностью верхов» руководить страной и «духовным разложением и апатией низов». «Чувство безысходности зашкаливало», – подчеркнул Бабурин.

Он обратил внимание, что в феврале 1917 году Россия была не готова к революции. «Сейчас говорят, что Февральская революция началась неожиданно, но если внимательно смотреть, что там происходило – мы поймем, что никакая революция не начиналась. Надо выходить за пределы зашоренных стереотипов, которые 100 лет вбивают нам в сознание. Давайте признаем, что в Феврале 1917 года был успешный дворцовый переворот. В заговоре участвовал генералитет, часть либеральной верхушки гражданской власти и часть царской семьи», – отметил Бабурин.

По его словам, действия заговорщиков были направлены на то, чтобы свергнуть конкретного царя – Николая II, установить регентский совет при наследнике престола Алексее Николаевиче и осуществить свою программу.

При этом, как считает Бабурин, круг заговорщиков известен лишь примерно. Кроме генерала-адъютанта Михаила Алексеева, который прямо способствовал отречению Николая II, в заговоре участвовал генерал-адъютант Владимир Фредерикс, формально лояльный последнему российскому императору, и великий князь Кирилл Владимирович, который в эмиграции в 1924 году провозгласил себя Императором Всероссийским Кириллом I.

Бабурин отметил, что документальных свидетельств заговора на данный момент известно немного. Однако есть множество косвенных доказательств того, как готовилось народное восстание, которое должно было поддержать отречение Николая II.

«Есть документы, на которые не обращалось внимания, в том числе такие зафиксированные вещи, как «совершенно случайное» увольнение 20 тысяч рабочих с военных заводов Петрограда за сутки до начала революции, исчезновение с военных складов российской армии ящиков с пулеметами за неделю до этих событий. Пулеметы не очень пригодились, но они очень красиво сыграли свою роль антуража во время начала революции», – сказал Бабурин

В то же время он констатировал, что планам заговорщиков так и не суждено было исполниться. «Николай II –это Горбачев начала 20 века. Но он сумел поступить по принципу «держи, фашист, гранату» – он отрекся не только за себя, но и за сына, чем поверг заговорщиков в состояние ступора», – подчеркнул Бабурин.

После этого, по его словам, заговорщики были вынуждены начать буржуазно-демократическую революцию, к которой сами не были готовы. Кроме действий элиты, разрушению Российской империи, как считает он, способствовало иностранное вмешательство.

«Мы сталкиваемся с тем, что международный фактор играет важную роль на протяжении всей российской истории. В 20-ом веке нам каждый день говорили про немецкие деньги, который использовал Ленин. А про английские деньги, на которые свергали самодержавие, как стимулировали из-за рубежа уничтожение этой скрепы общества – тишина!», – обратил внимание он.

В результате действий «февралистов» и иностранного вмешательства, по словам Бабурина, к осени 1917 года страны «фактически уже не было» – управление страной было потеряно. В этих условиях большевикам, которые к свержению монархии «не имели никакого отношения», все же удалось сконцентрировать власть в своих руках.

Бабурин подчеркнул, что в 1991 году большевиков, однако ожидал крах, подобный краху царского режима.

«Ювелирная игра в 1917 и в 1991 во многом похожа. Но только в 1991-ом это был старт – из-за свержения самодержавия началось обрушение страны, в 1991-м этому предшествовала длительная подготовка: дискредитация армии, уничтожение всех скреп общества. Все национальные символы постарались очернить. А обществу после многих лет правильной жизни это понравилось», – заключил Бабурин.

Москва, Мария Вяткина

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