Кровавая пляска беззакония / Писательница Наталия Янкович о революции 1917 года

Публикации за 03.04.17

Революция в обществе – это болезненный этап его развития, часть диалектического закона перехода от количества к качеству. Об этом пишет в своей статье писательница Наталия Янкович в рамках спецпроекта РИА «Новый День», посвященного революционным событиям столетней давности и перспективам современной России.

С изменением условий труда, развитием научного прогресса неизменно накапливаются предпосылки для перехода общества в новое качество. Наглядным примером тому может послужить волна революций во Франции, Англии, Австрии, Германии, Италии…

Так что революции, какими бы кровавыми они ни были, – неотъемлемая часть развития социума, переход на иной виток взаимоотношений, качественный скачок к новому порядку жизни.

Другой вопрос в том, насколько сильны власть и элита, чтобы повести процесс качественного перехода по наиболее безболезненному пути и достигнуть положительного результата, когда власть и народ находят золотой баланс. Найти компромисс, оставить старую власть и дать новое начало в лице парламента получилось, например, в результате Английской революции ХVII в.

А чем стала революция 1917 года для России? Прежде всего, кровавой пляской беззакония! Были уничтожены духовные ориентиры десятков поколений. Мы лишились своих корней, лишились веры!

А что такое народ без веры? Это лавина самых низменных желаний, страстей и растлевающей вседозволенности.

Мы утонули в водовороте кровавого террора. А самое страшное – русский народ утратил спасительную прививку духовности и стал открыт чужим идеологиям и, если угодно, тлетворному влиянию Запада. Мы перестали относиться друг к другу по-христиански, утратили способность жить духовной жизнью и, как только железный занавес упал, полностью подпали под идеалы золотого тельца.

Сейчас Россия переживает, прежде всего, не кризис санкций или противостояние Америке. Мы переживаем кризис отсутствия единения, умения растить общество на высоких нравственных идеалах. Аппарат власти, институт чиновничества, тех, кто изначально призван защищать народ, воспринимаются нами как аппарат насилия. Мы понимаем слово «чиновник» не иначе как лжец, лицемер, продажный аферист.

Утрачено понятие служения своему народу. А хотелось бы его вернуть! Хотелось бы растить молодежь, иметь возможность давать ей прекрасное разностороннее образование и помыслы их направлять, в первую очередь, не на достижение сиюминутной наживы, а на стремление послужить своей стране, обществу, людям!

Я – за просвещенное общество, за общество, где каждый достойный, не папенькин и маменькин сынок, а тот, кто действительно хочет учиться, имел все возможности получить глубокие знания, великолепное образование и шансы войти в интеллектуальную элиту страны.

Революция 1917 года пошла по очень странному и опасному принципу: бей богатых, раскулачивай, возноси неудачников! А кулаками объявили всех, кто хоть что-то умел делать: мельников, плотников, зажиточных крестьян, купцов… Мы своими руками уничтожили всех тех, кто при царской власти Николая II вышел из народа и сумел «сколотить состояние», кто смог стать хоть немного более свободным в то непростое историческое время.

Все мы потомки тех лет, их дети, внуки и правнуки. Так давайте, наконец, начнем учиться на ошибках!

Власть не может держаться только на силе, она может опираться исключительно на взаимовыгодные отношения власти и народа. Иначе рано или поздно такая власть будет свергнута.

Власти необходимо растить высокодуховную элиту, которая вовремя сможет осуществить очередной исторический переход из количества в качество по самому оптимальному сценарию – через эволюцию и реформы.

Каждый, кто хочет учиться и имеет талант, должен иметь все возможности войти в интеллектуальную элиту страны и участвовать в её движении вперед.

Процветание нашей державы не может зиждиться только на сырьевой отрасли. Мы обязаны учиться лавировать в мире законов экономики и строить собственное экономическое чудо, опираясь на науку и новейшие технологии.

Все это невозможно без духовности, без отождествления себя со страной, без понимания единства и сплоченности. Мы русские! Мы способные, талантливые, смекалистые, живучие, настоящие! За нами будущее!

Москва, Наталия Янкович

Москва. Другие новости 30.03.17

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