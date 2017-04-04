Латинская Америка до сих пор ощущает последствия Октября-1917 / Профессор университета Рио-де-Жанейро считает русскую революцию великой

Публикации за 04.04.17

Русская революция 1917 года и «дальновидный» политик Владимир Ленин принесли позитивные перемены в Латинскую Америку. Об этом заявила профессор федерального университета Рио-де-Жанейро Беатриз Биссио. По ее оценке, одно из главных последствий Октября-1917 – право наций на самоопределение и согласие народов в Латинской Америке.

Такое мнение профессор высказала в рамках конференции в МГУ им. М.В. Ломоносова, посвященной событиям 100-летней давности.

«Благодаря Октябрьской революции и великим достижениям Владимира Ленина, мы можем видеть, что в Латинской Америке народы живут в мире и дружбе. Это все во многом благодаря Восточному конгрессу и русской революции», – подчеркнула Биссио.

Она отметила, что Международный конгресс народов Востока, на котором были приняты революционные решения, проходил в 1920 году в Баку под эгидой Коминтерна. «Восточный конгресс был первым мероприятием, где были представлены все народы Азии, Ближнего Востока и представители общественности, которые смогли обсудить насущные вопросы, которые во многом повлияли на политику советского государства. В это время дальновидный русский политик Владимир Ленин видел в Азии, в частности, на Ближнем Востоке, почву для реализации коммунистических экспериментов и развития коммунистической идеологии», – обратила внимание профессор.

Она напомнила, что Ленин предлагал покончить с империализмом и отстаивал право народов на самоопределение – независимость от Европы и других империалистических государств, и этот опыт большевиков, а также итоги Восточного конгресса и достижения Октябрьской революции до сих пор очень актуальны для стран Латинской Америки.

«Во многих странах Латинской Америки преобладает индейское население, как и народы ближнего Востока, народы Латинской Америки имеют собственные языки верования, уклад жизни, которые во многом были унаследованы от инков и майя», – пояснила Биссио и добавила, что латиноамериканские народы также столкнулись с жесткой политикой колониальных держав.

«Важно осознавать, какое огромное влияние имела русская революция на ситуацию в Латинской Америке, и какой огромный вклад революция сделала в сфере свободы наций. Мы должны уважать языковые и культурные различия – вот что доказала революция в России», – подчеркнула Биссио.

«Несмотря на то, что многие считают революцию провальной, неэффективной, она явила огромное значение и явила огромные возможности народам всего мира. Мы должны уважать ее, уважать великую миссию революции, которая дала нам такие важные права, как право народа на самоопределение, и право на их культуру, язык», – заключила профессор.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.04.17

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