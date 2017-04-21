«Ленина похоронить, но прямо в Мавзолее» – в Екатеринбурге открылась «революционная» конференция

Публикации за 21.04.17

Участники проходящей сегодня в Екатеринбурге научной конференции «Революция и культура. ХХ век» не остались равнодушны к теме возможного захоронения Ленина, очередную годовщину со дня рождения которого будут отмечать завтра коммунисты и сочувствующие.

Как заявил NDNews.ru известный культуролог, заслуженный деятель искусств РФ, кинокритик и телеведущий Кирилл Разлогов, по его мнению, тело Ленина захоронить можно, так как для молодежи он уже не является символом, а старшее поколение уходит из жизни. Но при этом, считает ученый, захоронить его нужно непосредственно под Мавзолеем на Красной площади.

Одной из причин, по которой эта тема постоянно всплывает в информационной повестке, он назвал государственную политику возвращения к «традиционным ценностям», в частности, православию – погребение в мавзолее противоречит православной традиции. Однако есть и более глубокая. «Его хотят убрать, чтобы все забыли революцию. Как будто ее не было», – уверен эксперт.

При этом он предполагает, что никакой бурной реакции в обществе захоронение тела Ленина уже не вызовет. «В свое время даже Сталина из Мавзолея вынесли, и никаких потрясений от этого не произошло. А он был для того времени даже более крупной фигурой, чем Ленин», – считает Разлогов.

Напомним, недавно в Государственной думе разгорелся громкий спор вокруг захоронения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Раскол произошел даже в «Единой России». Резонансный законопроект, который разработали три депутата от ЛДПР и три депутата от «Единой России», предлагает пересмотреть процедуру перезахоронения исторических личностей. Его отдельная статья предусматривает, что в случаях, когда перезахоронить тело исторической личности намерены не его близкие родственники, потребуется создавать межведомственную комиссию при федеральном правительстве. Это напрямую касается и тела Ленина, которое с 1924 года покоится в Мавзолее на Красной площади. «Это ненормальная ситуация, когда мумия находится на центральной площади такой великой державы, как Россия», – заявил один из авторов законопроекта – депутат от ЛДПР Владимир Сысоев. Против законопроекта выступила даже сама партия власти. «Единая Россия» стремится обсуждать законы, которые направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол. Ни с фракцией, ни тем более с партией коллеги не советовались. Эту инициативу мы не обсуждали. Это значит, что никаких перспектив она не имеет», – заявил заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко. После этого авторы законопроекта от ЕР – Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев – отозвали свои подписи.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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