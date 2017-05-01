Как Россия встретила первый День труда / Обзор прессы 100-летней давности

Публикации за 01.05.17

В 1917 году Российская империя первый раз легально отпраздновала Первомай. Временное правительство объявило этот день «свободным от занятий», и 1 мая во всей стране полностью была остановлена работа на заводах, торговых предприятиях, газетах и даже телеграфах. В Петрограде, Москве и других городах прошли многотысячные демонстрации.

Между тем праздник совпал с апрельским кризисом в России – воодушевление после Февральской революции постепенно сходило на нет, стала очевидна резкая поляризация мнений по ключевым направлениям развития страны, особенно вопросу о войне и мире. Фактически, празднование Дня труда послужило точкой бифуркации, после которой стало очевидно, что Россию ожидают новые потрясения.

В рамках спецпроекта, посвященного событиям 100-летней давности, корреспондент РИА «Новый День» изучил архивные выпуски газет, и узнал, что происходило в России 100 лет назад.

Первый законный День труда

В воскресенье, 29 апреля, меньшевистская «Рабочая газета» публикует очередной выпуск под лозунгом «Готовьтесь к Первомайскому празднику!», но предстоящим торжествам посвящены только отдельные заметки о том, где и когда планируются митинги. Основные же статьи – о борьбе с большевиками, которые устраивают «травлю, начинающую переходить в погромы», и о том, что требуется реорганизация Советов Рабочих и Солдатских Депутатов.

«Давно уже чувствуется, что Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов в его теперешнем составе не является тем учреждением, которое могло бы вести деловую работу революции», – пишут меньшевики накануне праздника, в то время как спор между Временным правительством и Советами об участии в Первой мировой войне все больше обостряется, и найти компромисс становится все сложнее.

Тем не менее, противоречия не помешали проведению праздника – 1 мая в стране прошли масштабные митинги и праздничные шествия.

Петроградская газета «Новое время», которая в целом приняла Временное правительство, пишет 1 мая 1917 года, что в этот день «во всех концах земного шара все рабочие согласно заявляли классам капитализма о своих надеждах».

«В первый раз сегодня свободный русский народ празднует традиционный на Западе праздник труда. Старый режим особенно боялся этого праздника – каждый год 1 мая принимались самые жесткие меры для того, чтобы помешать рабочим собраться и поговорить или заявить о том, что и они не только машины, но и люди, стремящиеся к лучшей жизни. Это, может быть, первое 1 мая, когда высказаны будут не только горькие упреки, но и светлые надежды. Нигде, как в России, быть может, эти надежды не близки так к осуществлению», – говорится в статье.

В «Рабочей газете» отмечается, что размах празднества был огромный. «День 1-го мая пришел в Петроград, а также в Москву и ряд других городов величественно и торжественно. Такого полного и абсолютного перекрещение работ не видел никогда не только Петроград, не видел никогда ни один город во всем царстве капитализма. Первое мая в России имело не только международное значение, было не только демонстрацией в пользу мира. Первое мая было также днем празднования русский свободы, днем торжества революции», – отмечают меньшевики.

Официальный печатный орган февралистов – «Вестник Временного правительства» также делает акцент на всеобщем торжестве, которое объединило все слои общества и том, что 1 мая стал апогеем революции.

«Работы на заводах и фабриках не поводились нигде. В некоторых городах были даже прекращен прием частных телеграмм на телеграф. Во многих местностях были совершены торжественные поминовения павших борцов за свободу и устроен кружечный сбор в пользу семей жертв революции», – говорится в публикации.

«Новое время», комментируя всеобщий праздник, остановивший работу целой страны, возвращается к военным условиям жизни граждан.

«Сегодняшнее Первое мая празднуют только русские рабочие классы, тогда как наши союзники по случаю войны отказались от празднования. В Германии нет общего праздника, как и у наших союзников. У нас же иначе, мы вновь остановили все фабрики и заводы, все шахты и рудники, прекратили движение трамваев, закрыли все правительственные и частные конторы, банки, редакции газет и прекратили торговлю. У врага в Германии в этот день по-прежнему идет активная работа на погибель нам, а мы празднуем», – говорится в статье.

Поле битвы за интересы: главный вопрос – за кого армия?

«Рабочая газета» 3 мая так описывает праздник: «Начавший революцию пролетариат и примкнувшая к ней армия праздновали в этот день свое единство. И Временное правительство объявило этот день днем «свободным от занятий», как бы признавая этим самым огромную роль пролетариата в русской революции», – говорится в статье.

В материале под названием «Красный день в красном селе» меньшевики снова подчеркивают, что сама армия хочет прекратить участие в империалистической войне и отмечать вместе с народом своей страны День труда.

«Там, где не очень давно бывали царские смотры верных тогдашнему «помазаннику» войск, – теперь народ, одетый в солдатские шинели сам себе устроил смотр. И не только смотр, но и великий праздник. Царская игра в солдатики ушла в область страшных сказок. Солдаты – граждане делают серьезное дело, великое и святое – они проповедуют человеческий мир», – пишут меньшевики. Для них праздник стал еще одним поводом подчеркнуть свою позицию о необходимости закончить войну с Германией.

В статье «Солдаты и 1 мая» приводится обращение полкового комитета 30-го пехотного полка от 30 апреля.

«Товарищи рабочие. Мы, солдаты, всегда отвечавшие на Ваш истинный призыв упрямым молчанием или предательский выстрелом, вырывая этим из ваших рядом истинных борцов за свободу, просим вас, товарищей, забыть о мрачных картинах прошлого и протянуть к нам руку брата. Вливаем свои силы в общую семью пролетариата. Пусть этот день будет днем великого объединения рабочего и солдата. Клянемся в любой момент, не щадя жизни поддерживать голос пролетариата», – заявляют солдаты.

«Вестник Временного правительства» также делает акцент на поздравлениях с 1 мая от солдат, и стремится доказать, что армия поддерживает новую власть.

«В день Великого первомайского праздника рабочего класса участники многотысячной манифестации, организованной комитетом местной военной организации российской социал-демократической партии, поручили нам передать Временному правительству, что воинская часть города Баку и его окрестностей готовы поддержать его, не щадя жизни и сил в деле осуществления принятой им политической программы строительства новой свободной России», – пишет газета. В подобных телеграммах Временное правительство называют «единственной законной властью, взявшей в свои руки дело устроения жизни страны на новых началах свобод».

Большевистская газета «Правда» также главным вопросом в День труда ставит вопрос о прекращении «империалистической войны».

«Третий год проходит с тех пор, как хищническая буржуазия воюющих стран втянула мир в кровавую бойню. Третий год проходит с тех пор, как рабочие всех стран, вечера еще кровные братья, а ныне переодетые в солдатские шинели, стоят друг против друга, как враги, калеча и убивая друг друга на радость врагам пролетариата <….> Так пусть же сегодняшний день, день 1 Мая, когда сотни тысяч рабочих Петрограда протягивают руку рабочим всего мира, послужит залогом зарождения нового революционного Интернационала», – говорится в номере «Правды» от 1 мая.

«Солдаты, эти недавние рабочие и малоземельные крестьяне, испытавшие на собственной спине все лишения и вопиющие несправедливости существующего капиталистического строя должны принять сознательное участие в празднике мировой демократии», – отмечается в газете.

Современники обращали внимание, что армия тоже готовилась к празднику и там, где позволяла боевая ситуация, День труда отмечался.

«Из армии и, в частности, из окопов стали поступать запросы и пожелания насчет участия в пролетарском празднике. Не от солдат в окопах зависело, будет ли радостью и торжеством или кровавой бойней, в которой они сложат головы. Но армия готовилась к празднику. С передовых позиций писали, что они обовьют винтовки, украсят окопы красными лентами и знаменами и мыслями будут вместе с пролетариатом», – пишет российский экономист и публицист Николай Суханов в своих мемуарах «Записки о революции».

Образцовый (бес)порядок 1 мая 1917 года

Временное правительство особо подчеркивало, что во время всенародного празднования не было никаких конфликтов и беспорядков.

«Благодаря хорошей организации и поддержанию образцового порядка, нигде торжества не омрачались какими-нибудь эксцессами и прошли при огромном стечении участников празднества и публики. Манифестанты, поддерживая строгий порядок, имея распорядителя во главе, стройными рядами двигались на площади», – говорится в сообщении.

По данным газеты «Русские ведомости», манифестанты выходили на демонстрации с требованиями и лозунгами.

«По главным артериям города текли целые потоки, и смотревшему издали казалось, что расстилается над этими потоками красный покров. На красном полотнище, закрывающем середину бывшего генерал-губернаторского дома – надпись: «Требуем декрета о 8-часовом рабочем дне». То золотыми, то белыми литерами выведены надписи: «Да здравствует Интернационал!», «Да здравствует народная армия!», «Пролетарии всех стран соединяйтесь!», «Демократическая республика», – отмечает издание.

В «Правде» также подчеркивалось, что достижения революции недостаточны для улучшения жизни людей, и на достигнутом останавливаться нельзя.

«Мы полны радости по поводу того, что династия Романовых больше не будет позорить нашу страну. Мы гордимся, что у нас существуют свои Советы Рабочих и Солдатских Депутатов. Но мы не можем забыть одного: революция свершилась, и назавтра мы, рабочие, по-прежнему должны отправляться на капиталистическую каторгу, мы остались наемными рабами, которые всю жизнь проводят в душных мастерских, на фабриках и заводах», – подчеркивают большевики в номере от 1 мая.

Между тем День труда все же сопровождался беспорядками. В Троицке Оренбургской губернии празднование вылилось в пьяный погром, в ходе которого солдаты и гражданское население разгромили винный склад, где хранилось около 40 тысяч ведер спирта.

«Люди забыли свободу, люди забыли совесть и честь, и великое светлое будущее. Как дикие звери, давя друг друга, казаки и солдаты, граждане и гражданки рвались за водкой. Хватали бутылки, четвертные, и тут же, выбивая пробки, пили из посуды и тут же валились… а пьяные садились на тела спившихся и об их головы ударяли бутылками, выбивая пробки… Перепившиеся толпы граждан буянили на улицах… Пьяные казаки рубили друг друга, брат брата шашками», – говорится в энциклопедии homofestivus.

На следующее утро, по разным данным, было обнаружено 180 – 200 трупов опившихся людей.

Москва, Мария Вяткина

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