Октябрь 1917-го превратил русский народ в «слепое орудие» / Писательница Виктория Левина о событиях 100-летней давности

Публикации за 24.05.17

Последствия октябрьской революции 1917 года в России стали разрушительными для страны: народ был превращен в запуганное слепое орудие диктата и догмы. Об этом пишет в своей статье в рамках спецпроекта РИА «Новый День», посвященного революционным событиям 100-летней давности и перспективам современной России, талантливая писательница Виктория Левина.

Существует мнение, что о стране, о степени её развития и о социально-экономическом рейтинге, в том числе, судят по её отношению к старикам, пенсионерам, инвалидам, т.е. к слабо защищённым слоям населения. Я бы расширила это определение: о степени развитости страны судят по её отношению к человеку, обычному человеку, среднестатистическому гражданину этой страны, являющемуся таким же важным стратегическим ресурсом, как леса, реки, нефть, газ и золото страны. Я бы даже поставила человека в этой шкале ближе к золоту...

За последние сто лет, прошедших с момента тотальных изменений в России, когда начинался кадастровый передел земли, начинался и новый цикл истории загубленных человеческих приоритетов. Человек, с его устоями и принципами, с его семейственностью и преемственностью поколений, с его стремлениями к предсказуемому будущему, в котором есть такие ценности, как порядочность и честь, попросту перестал существовать ― и превратился в слепое орудие диктата и догмы, запуганное идеологами всех мастей, хорошо знающими своё дело...

Вспоминается риторический вопрос Некрасова: «Кому на Руси жить хорошо?» Да, уезжали, покидая Родину, Россию, тысячи и тысячи светлых, блестяще образованных людей, для которых такие понятия, как дом, семья, любовь к родной земле ― не пустой звук. И продолжали любить её, свою бедную многострадальную, издалека, с болью думая о том беспределе, который творился на её просторах, от западных границ до восточных! Вспомним трагическую судьбу Цветаевой, почитаем Бродского и Довлатова...

А Родина и не думала сожалеть о своих сыновьях и дочерях, оставивших её из-за нечеловеческого отношения к личности и свободе самовыражения, из-за тупого чиновничьего экстремизма и бездуховности власть имущих. «С глаз долой ― из сердца вон!», «Баба с воза ― кобыле легче...», «Нет человека ― нет проблемы». Да мало ли еще какие выражения бросали вслед неординарным и талантливым сыновьям и дочерям великой страны, уходившим и отъезжающим не для безадресной смены жительства, а от неё, их неразумной матери!

Во всём мире, в любой стране, отыщете людей с русскими корнями, которых потеряла Россия. Число им ― миллионы. Кто эти люди? Учёные, писатели, актеры, музыканты, выдающиеся общественные деятели, «цвет» тех обществ, куда забросила их, или их семьи, судьба. Они продолжают хранить язык, они чувствуют свою сопричастность к истории России, они продолжают удивлять мир своим культурным наследием и мотивированностью их творчества.

За сто лет, прошедших с момента тех грандиозных событий, изменивших мир, Россию покинуло столько не худших её граждан, что ими можно было бы заселить пол-Европы! Так, может, всё-таки начинать позитивные преобразования в современном русском обществе с человека, чтобы ему дышалось вольно на огромных пространствах, чтобы уважали его, как личность, чтобы было будущее у его детей?

Виктория Левина, Израиль

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