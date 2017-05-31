1917 – 2017: В российском обществе снова большой раскол / Надежд на президентские выборы нет

Публикации за 31.05.17

В России продолжается распад общества. Нынешняя обстановка ведет не к объединению, а к обострению. Единства не может быть между простым «тружеником и хозяином, который его грабит». Такое мнение высказал участник Великой Отечественной войны, ветеран ВДВ, коммунист с 1946 года, мончегорец Владимир Субботин. И, хотя ему за девяносто, – душой молод: педагог и художник, по-прежнему в делах, общается с учениками школ и лицеев, рассказывает о роковых 40-х.

На фото Л.Карху: В.П.Субботин на открытии своей выставки в музее цветного камня им. В.Н.Дава в мае 2017 года.

«Новый День»: Россия будет отмечать 100-летие революции…Насколько обосновано высказывание о том, что этот год принесет России серьезные социально-экономические потрясения?

Владимир Субботин: Как пойдет развитие страны – предсказать сложно. Все прогнозы – гадание на кофейной гуще. Мы не думали, когда Горбачев начал перестройку, что так все получится. Все надеялись на лучшее, на Горбачева. Наконец-то! Пришел человек в расцвете сил, стал налаживать отношения со всем миром, провозгласил перестройку. Больше социализма должно быть. Все абсолютно правильно. Все верили, все поддерживали.

А на самом-то деле мы не знали, что он изначально был изменник. Он же открыто сказал, признался. Словацкая газета «Заря» еще в 1999 году опубликовала выдержки из выступления Горбачева перед слушателями американского университета в Турции, где бывший главный коммунист СССР говорит, цитирую дословно: «Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма – невыносимой диктатуры над людьми. Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я использовал свое положение в партии в стране. Именно поэтому моя жена все время подталкивала меня, чтобы я последовательно занимал все более и более высокое положение в стране. Когда же лично познакомился с Западом, я понял, что не могу отступить от поставленной цели. А для ее достижения я должен был заменить все руководство КПСС и СССР, а также руководство во всех социалистических странах. Моим идеалом в то время был путь социал-демократических стран».

Вот так. Все зависит от того, кто приходит к управлению государством, какой будет взят курс: или на развитие или на дальнейшее ухудшение.

«Новый День»: Есть ли предпоссылки для новой революции в стране?

Владимир Субботин: Экономический кризис – это и есть основная причина недовольства и выступлений народных масс. Чем хуже жизнь, тем острее люди будут понимать несправедливость нынешней жизни. Цены растут. Сегодня ходил в магазин просто для интереса, посмотрел, что и сколько стоит. На фрукты, овощи, на все цены поднимаются, не успеешь оглянуться. Народ в такой обстановке жить не хочет и не сможет.

А выступления людей сейчас, если они будут – митинги, забастовки, всевозможные акции (я думаю, будут), – их жестоко подавят. Возможно, силой оружия, потому что система несовместима с демократией, с интересами народа. Власть не остановится ни перед чем – вот в чем беда.

«Новый День»: Как Вы можете оценить состояние российского общества сегодня?

Владимир Субботин: Продолжается распад общества. Вся создавшаяся обстановка в стране ведет не к объединению, а к обострению. Свои цели и интересы охраняют чиновники, крупные торговцы (я уж и не говорю об олигархах). Они не будут сдавать позиции. Никогда примирения не будет. Нас сейчас призывают к единству, даже праздник такой придумали вместо 7 ноября. А какое может быть единство у меня, простого труженика, и хозяина, который меня грабит, создает мне сложности жизни? В 2004 году предприниматель Авен купил земельный участок в пригороде Лондона за 8,5 млн фунтов. Вскоре построил особняк взамен снесенного небольшого дома.

Елена Батурина, жена Лужкова живет в Лондоне, дом плошадью 3,700 кв метров. Вот это дом! Будет ли у меня желание единства с этой особой? 2 га земли за 50 млн фунтов приобрела. Ее дом насчитывает 65 комнат на трех этажах. О каком единстве?!…

Андрей Бородин, покинув Россию, получил политическое убежище в Великобритании, купив один из самых дорогих домов за пределами Лондона. Его стоимость составила 140 млн фунтов.(200 млн долларов). Дерипаска в 2003 году в центре Лондона приобрел недвижимость. Стоимость покупки оценивалась в 25 млн фунтов. У Олега Дерипаски богатая биография. Владеет компаниями Русал, Газ, Главстрой, банком «Союз», несколькими ЦБК, в том числе Байкальским, владеет СМИ. Женат на сестре Валентина Юмашева, муже Татьяны Дьяченко – дочери Бориса Ельцина. И так далее. Это крупнейшие олигархи. А взять чиновничество вплоть до местных органов. Оно тоже живет намного лучше, чем простой труженик. Какое единство может быть в этом обществе? Никогда его не будет. А это и обостряет интересы, заставляет трудящиеся массы осознать свое положение и протестовать. А как иначе?

Миллиарды честным трудом не заработаешь. У олигархов средства за рубежом. Они опасаются, а вдруг что здесь случится? Они плюнут на Россию и уедут. У них там замки, виллы, вклады. Нужна им Россия, как же?

«Новый День»: Какой будет Россия через 10-20 лет при нынешнем курсе политики?

Владимир Субботин: В том-то и дело, что ждать нечего. Сейчас Россия – это уникальное государство среди капиталистического мира. Возьмем налог. РФ – единственная в мире страна, в которой одинаково платят налог олигархи и простые трудящиеся – 13 %. Доходы-то разные, нельзя уравниловку в этом допускать! В разных странах Европы и Америки до 75% олигархи платят. Им хватает остатка, потому что масса предприятий в их ведении. Доходы у них астрономические. По другим показателям – социальным – мы на 90-100 местах по сравнению с другими странами.

«Новый День»: А как же опыт 1917 года для власти?

Владимир Субботин: Октябрь научил Запад, а Запад учит Россию. Если народ будет жить хуже, а к этому все идет, правительство вынуждено будет делать какие-то послабления, чтобы не допустить социального взрыва, ведь западные капиталисты так и делают: поднимают зарплату. Снижают цены на тарифы и прочее, поэтому не доводят до красной черты – взрыва.

Я думаю, Россия будет делать так, как на Западе. Почувствовав серьезную обстановку в стране, власть улучшать социальное положение масс. Если разумно поступят, то не дадут довести обстановку до взрыва, а если пойдут на конфронтацию, им будет хуже. А вообще-то хвалиться нечем. Посмотрите нынешнее ТВ, все ток-шоу и политические встречи. Да, нужно и про Украину, и США. Но нас уводят от внутреннего положения страны, от наших дел. Почему бы не обсудить внутреннюю обстановку? Видимо, власти боятся. А вы скажите прямо, как нам дальше жить!

«Новый День»: Как оцениваете отношения с Украиной и США?

Владимир Субботин: Конфликта с Украиной не было бы, если б не вмешались Запад и США. Они не заинтересованы в улучшении отношений. Заключенные на встречах договоренности постоянно нарушаются Украиной. Там уже русских не признают за людей. Георгиевские ленты срываются. Уже перебросились на ликвидацию российского православия. Захватывают, поджигают церкви. Это Запад заинтересован в обострении отношений с Россией, в ее уничтожении. Давно был принят Америкой план поделить Россию на четыре части: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Центр.

Трамп не лучше Обамы, он не отказывается от основной идеи: Америка должна владеть миром, должна быть хозяином мира, диктовать свою волю каждому государству на земном шаре. Обама Сирию не бомбил, а Трамп уже проявил себя. Больше 50 ракет выпущено. Значит, он не остановится перед применением военной силы, если потребуется.

Хотя надежды мы, конечно, питали на нового президента. В своих предвыборных выступлениях он говорил, что с Россией отношения улучшатся...

Кроме того, Запад не хочет вести борьбу с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Европейские государства принимают беженцев тысячами, потому что дешевая рабочая сила. Они думают, что сейчас нищету к себе примут и сэкономят на этом? Ничего подобного. Теракты уже по всему миру.

Единственное, что я положительно оцениваю и поддерживаю в политике Путина, – это возвращение Крыма и усиление нашей армии. Это правильно, дело нужное. В нынешней обстановке, не имея сильной армии, нельзя развиваться – задавят сразу.

И не надо нас запугивать Китаем. Отношения хорошие – это положительно. Хоть они и задавили нашу экономику, но для себя делают все правильно. Их много, народ трудолюбивый. Они работают, производят в своих же интересах. Безработица, если и есть,то минимальная. Они стараются дать рабочие места. С мелочей и до ракет они все делают сами, в интересах своего народа. Молодцы! Не воруют. Там до сих пор показательные смертные казни есть. Такого размаха воровства, как в России, нет.

«Новый День»: Через год выборы президента. Есть ли политики, способные заменить Путина?

Владимир Субботин: Есть. Но их просто не допустят к выборам – тех, кто хочет и способен сменить эту систему эту. А пока – если избрали бы другого вместо Путина, он стал бы проводить ту же политику. Ему просто не позволят менять систему к лучшему, для народа.

«Новый День»: Какое политическое устройство для России бы подошло?

Владимир Субботин: Кроме социализма и улучшения благосостояния народа нет альтернативы. Ясно, что государство сейчас по сути криминальное. Редкий день не сообщают, что арестовали очередного высшего чина, наворовавшего миллионы и миллиарды. А результат? Нет результата. Людей-то не наказывают!

Поэтому ждать изменения системы нечего. Нужно решительно пресекать воровство, экономику переводить на социалистические рельсы, на плановое хозяйство. Крупнейшими государственными предприятиями владеют олигархи. Это надо отменить. Один человек руководит разноплановыми предприятиями! Даже у капиталистов не так. Железные дороги – государственные, авиалинии в большинстве – государственные. Производства государственного значения тоже должны быть не в частной собственности, а в руках государства.

«Новый День»: Многие констатируют смерть коммунистической идеологии в России. Это так?

Владимир Субботин: Нет. Никогда. Потому что никакая партия не предлагала и не предложит лучшего плана и программы для трудящихся, чем коммунисты. А то, что КПРФ сейчас зажали, дискредитируют – период такой. На всем протяжении истории, каких бы и сколько партий не было (их десятки сейчас), никто конкретных дел для улучшения жизни не предлагает.

Коммунистическая идея не умрет. Чем сильнее обострятся противоречия между классами в нашей стране, тем быстрее будет созревать сознание, тем больше будет поддержки коммунистам. Рано или поздно осознание придет.

«Новый День»: А есть ли надежды на сегодняшнюю молодежь?

Владимир Субботин: Тот же Наполеон считал, что победу обеспечивает не оружие, а боевой дух воинов. Как воспитан воин, какое настроение – такой будет и результат. Так же в области политики и экономики. Молодежь почти не учат заботиться о своей стране, желать ее процветания. Почему сейчас очень много такого в России: окончил вуз или академию и едет за заграницу? Выпускникам некуда устроиться и негде применить свои знания. А там с руками берут и дают возможность работать.

Перспектив у молодежи практически нет. Распределения нет, ищи сам работу. Раньше ведь и жилье бесплатно давали молодым специалистам. Мои дети и внуки получили квартиры от государства, а сейчас у меня семь правнуков подрастают. Уже школу заканчивают. Семью создавать будут, а жить где? Скоро ли они деньги себе на квартиру заработают после вуза?

Молодежь уже не знает нашей истории. Это признается всеми и директорами школ и учителями. Вспоминаю высказывание одного ученого. Он говорит, что главное для нашей молодежи и будущего – это система образования. Мы перешли на западную систему. ЕГЭ ничего не дает. Закончив школу и вуз, молодой человек – никто, потому что не может по своему профилю найти работу. Значит, его знания не применимы ни к чему. Он ищет себе место, где мог бы просто обеспечить себе существование. А тут еще кредиты и ипотеки – это петля и для молодых, долговая яма.

«Новый День»: Ожидает ли Россию развал, как надеются на Западе?

Владимир Субботин: В 90-е мы уже это пережили – уничтожение СССР. Сейчас я не думаю, что до этого дойдет, потому через судьбы каждого этот крах прошел. И если критическая масса взорвется, то будет финиш для всех. Олигархи должны понять это, что дальше народ терпеть не будет – пора смягчать обстановку в стране.

Владимир Петрович Субботин – участник Великой Отечественной войны, ветеран ВДВ, коммунист с 1946 года, награжден многими боевыми и трудовыми орденами и медалями. Владимир Петрович – неизменный участник большинства мероприятий и торжеств в городе, посвященных Великой Победе, освобождению Заполярья и памяти минувшей войны. Его встречи с учениками школ, лицеев, колледжей познавательны, интересны и проникновенны. О подвигах товарищей «роковых сороковых» он рассказывает подросткам, как о вчерашнем дне – ярко, в деталях, показывая фотографии, вырезки из газет, награды, знамя полка.

А еще он… рисует. В свои 90 лет «с хвостиком» он делает удивительные копии с полотен художников, фотографий, открыток. Портреты маслом великих полководцев, космонавтов, солдат и медсестер Великой Отечественной войны; акварели родных глазу пейзажей окрестностей Мончегорска. К 80-ти летнему юбилею города он написал портрет главного архитектора Мончегорска Сергея Бровцева, именем которого в 90-е годы назван городской парк.

Педагог по образованию, он работал в вечерней школе, в пожарной части, художником-оформителем в железнодорожном цехе комбината «Североникель», инструктором отдела пропаганды и агитации Мончегорского горкома КПСС, был лектором общества «Знание». Все эти годы он не только воспитывал патриотические чувства у молодежи, но и сам никогда не изменял своим принципам. У него двое детей, трое внуков и семеро правнуков.

Москва – Мончегорск, Людмила Карху

Москва – Мончегорск. Другие новости 24.05.17

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