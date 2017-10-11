ВЦИОМ: Жители России стали более позитивно оценивать революцию 1917 года

Российское общество до сих пор расколото по основным вопросам, касающимся революции 1917 года. Однако, как свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), положительным моментом стало то обстоятельство, что за последние 25 лет люди стали более комплексно воспринимать суть процессов того времени.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, напомнил, что в 90-х годах прошлого века был период «активного пересмотра истории» страны, когда революционные события 1917 года, как и вся советская эпоха, стали мощно «накачиваться» негативом.

«В это время стали открываться архивы, вся наша печать была полна новых, доселе неизвестных обычным гражданам фактов, интерпретаций, относительно революций, поэтому замешательство и непонимание (событий 1917 года) были широко распространены. Шел процесс изменения отношения к революции, гражданской войне и другим важным событиям российской и советской истории», – сказал он.

Глава ВЦИОМ обратил внимание, что следствием этого процесса стала популяризация резко негативного отношения к революционным событиям и деятельности большевиков. «Но длительный процесс пересмотра не привел к её (революции) тотальному осуждению. И популярные представления, когда не только сама революция, но и весь путь, пройденный нашей стороной, осуждался и рисовался сугубо черными красками – все это позади. Эта точка зрения не смогла утвердиться. Сегодня её разделяют меньше трети опрошенных», – констатировал Федоров.

«Несмотря на жертвы, несмотря на последующую за революцией гражданскую войну, результаты оцениваются скорее позитивно. Все более и более популярной становится точка зрения, что наше общество, наша странна, наша экономика получили мощный толчок вперед. Если в 2005 году только 28% опрошенных выбрали этот вариант, сегодня уже 38%», – добавил он.

При этом, как подчеркнул эксперт, немаловажным и интересным фактом здесь становится то, что приверженцы последней идеи доминируют в двух полярных группах – от «60 лет и старше» и «от 18 до 24».

Федоров также отметил, что сегодня снижается и число тех, кому сложно дать оценку революционным событиям, но раскол остается.

«Тех, кто сегодня не имеет точки зрения по этому вопросу, стало резко меньше – всего 12%. За этот довольно продолжительный промежуток времени людям стало более понятна революция – её истоки причины, мотивы, обстоятельства. Но согласие так и не сформировалось. По-прежнему почти поровну сохраняется раскол», – сказал он.

По его словам, одну из главных проблем вызывает оценка того, в чьих интересах была революция. «Порядка 46% полагают, что она состоялась в интересах всего общества, либо его большинства, и 46% считают, что в интересах меньшинства или небольшой группы лиц», – констатировала глава ВЦИОМ.

Кроме этого, согласно исследованию, многим сегодня сложно определить цели, которыми руководствовались деятели революции – 42% респондентов затрудняются с ответом на этот вопрос. Однако практически каждый пятый (19%) участник опроса видит главным желанием революционеров «государственный переворот, изменение политического строя». 13% ответили, что революцией двигал лозунг «власть – народу, фабрики – рабочим, земли – крестьянам».

Вместе с тем Федоров отметил, что основной причиной революции жители страны по-прежнему считают «тяжелое положение народа» – об этом заявили 45% респондентов.

«Если вспомнить, Владимира Ильича Ленина, то обострение сверх обычного нужды и бедствий трудящихся масс выступает одной из главных причин революции. Вот эта причина воспринимается как базовая. Но за прошедшее десятилетие эту причину стали указывать реже- с 54 % до 45%», – отметил он.

По словам Федорова, еще 20% видят причину революции в слабости власти, однако «самая интересная динамика» была выявлена среди тех, кто поддерживает конспирологические теории заговора «врагов России».

«12 лет назад только 5% опрошенных полагали, что это («заговор врагов русского народа») и есть главная причина революции. Сегодня эта доля вросла почти в два раза – до 12%. Сейчас это на третьем месте в списке вероятных причин», – сообщил глава ВЦИОМ.

Интересно, что наибольшие симпатии из числа функционировавших в то время партий также вызывают большевики – в 1917 году их «гипотетически» готовы были бы поддержать 32% сегодняшних респондентов. Второе место и 5%, как ни странно, получили монархисты.

Одновременно с этим, по данным ВЦИОМ, доля тех, кто в 1917 году предпочел бы «отсидеться в сторонке» с 1990 года значительно выросла (с 13 до 27%), что свидетельствуют о пассивности современного российского общества. 16% заявили, что уехали бы за рубеж, 15% активно бы поддержали большевиков, а 9% – боролись бы против большевиков.

Комментируя итоги исследования, главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков отметил, что примерно такое же распределение было в обществе и в 1917 году.

«Это нормальная история, потому что только 90-й год мог дать 13% – такую высокую цифру пассивного наблюдения за революцией. Пережив революционные 90-е годы, население вернулось к норме, когда четверть в принципе воздерживается от какого-либо политического участия», – пояснил он.

В заключение эксперты отметили, что в российском обществе заметен отход от «крайних» позиций и более комплексный подход к оценке революции. Рудаков в этой связи выразил уверенность в том, кто консенсус «должен состояться на основе традиционных ценностей».

«Это ценность человеческой жизни, суверенитета страны – то, что сейчас разделяется и теми, кто считает себя потомками «красных», и теми, кто считает себя потомками «белых», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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