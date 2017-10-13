Черная «Река» и цветущий «Сад» Октябрьской революции

В Пушкинском музее к 100-летию Октябрьской революции в России современный китайский художник Цай Гоцян представил необычную пороховую инсталляцию, которая наталкивает на глубокие размышления о событиях столетней давности. Корреспондент РИА «Новый День» Мария Вяткина в рамках спецпроекта, посвященного Октябрю 1917 года, посетила одну из немногих выставок, которая обращена к этой тематике, и пришла к неутешительным выводам.

На 100-летие русской революции было возложено много надежд. 2017 год мог стать годом примирения «красных и белых», годом осмысления трагических и судьбоносных событий для России и стран бывшего СССР, годом, который объяснил бы феномены краха монархии, «пожара революции», а также расцвета и заката коммунизма.

Но та небольшая информационная волна, которая все-таки пробилась на поверхность сквозь лед государственного молчания, не смогла охватить такое огромное по своему значению событие и, что еще хуже, во многом сконцентрировалась вокруг фильма «Матильда» и борьбу депутата Госдумы Натальи Полонской с «нехристями».

Выставка китайского художника, которая действительно заставляет задуматься над сутью явления Октябрьской революции, по этой причине вызывает даже грусть – неужели русскому человеку, русскому художнику на эту тему сказать нечего, кроме адюльтера последнего царя и балерины?

Восточное искусство, особенно современное, требует образного восприятия и определенных фоновых знаний, потому для многих выставка Гоцяна может так и остаться не понятой.

Центром инсталляции является объект «Земля», который для русского человека выглядит достаточно банально: на пшеничном поле «скрыты» знаки «серп и молот» и пятиконечные звезды, которые лучше всего просматриваются в зеркальном потолке.

Пояснения китайского художника открывают скрытый смысл. «Колосья – одновременно и образ жатвы и силы природы, и вместе с тем – возрождения жизни и появления новой истории. Так и каждая появляющаяся человеческая жизнь вплетает в нашу общую историю еще одну, новую нить», – говорится в описании.

Объективных и субъективных причин революции было много: это и слабость и недальновидность последнего императора Николая II, как государственного управленца, и кризис в экономике и сельском хозяйстве, и затяжная Первая мировая война. Тогда в 1917 году «долготерпимость» русского человека, кажется, отошла на второй план и желание изменить «старый порядок», так или иначе, появилось в каждом. В итоге пассионарное меньшинство сделало первый шаг к «новой жизни».

Слева от композиции «Земля» – 20-ти метровая пороховая картина «Река». Она была создана с помощью трафаретов 100 фотографий 20-го века. «Портреты людей как будто появляются из вод реки и исчезают в них, повинуясь неумолимому течению времени. Сможет ли человек удержаться на поверхности этого потока?» – отмечает художник.

Таким образом Гоцян показывает, что жизнь людей, их частные судьбы революция объединила «в одну бурную Реку бытия», в которой не было ни правых, ни виноватых.

Нам сейчас сложно представить, какие вызовы поставила революция перед людьми того времени, как они справлялись с ужасами гражданской братоубийственной войны, нищетой и голодом.

Важно помнить, что сегодня нам уже не узнать, кто был прав во время бесчисленных самосудов и раскулачиваний, на ком лежит ответственность за доносы – механизм революции был запущен и во многом уже он руководил частными действиями отдельного человека.

Еще одна пороховая инсталляция «Сад» – была задумана, как призыв художника «заново переосмыслить историю своей страны и события собственной жизни как ее часть». Здесь Гоцян использует более яркие краски, а для трафаретов были выбраны гвоздики и маки и «знаменитые воззвания с советских плакатов.

«Цветы были использованы неслучайно, каждый из них – символ стойкости и мужества для Европейской и Российской культур. Гвоздика – традиционный цветок памяти для Советского Союза, использовавшийся в траурных мероприятиях по всей стране. Мак – мемориальный цветок для стран, наиболее пострадавших в Первой мировой войне», – отмечается в описании.

Да, была и другая сторона реальности – были надежды на светлое будущее, победа в Великой Отечественной войне, первый полет в космос и построение социального государства. Но без черной «Реки» не могло быть и цветущего «Сада». Нам нужно понять и принять это.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.10.17

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