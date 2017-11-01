Коллективное сумасшествие: Запад боится русскую революцию-1917 / Итальянский писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза о событиях 100-летней давности и современности

Октябрьская революция 1917 года в России и её столетний юбилей не существует для стран Запада. Однако, как считает итальянский писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза, мировой общественности придется обратиться к этому феномену, иначе современная цивилизация не справится с новой цифровой революцией. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», Кьеза заявил, выступая накануне на конференции в Москве.

«Мы сейчас празднуем 100-летие революции. Но единственное место, где об этом вспоминают кроме Китая, это Россия. Я заметил, здесь происходит большая дискуссия. Миллионы людей более-менее вспоминают об этом, дискутируют. А в остальном мире – никто. Советская пролетарская революция не существует для Европы. Это страница перевернута», – сказал Кьеза.

По его оценке, Западу тема русской революции 1917 года неудобна. «Они боятся об этом говорить. На Западе уже никакой правды не существует. Общественное мнение полностью организовано СМИ, которые препятствуют распространению реальных данных о мире. Я заметил, что многие здесь считают, что я утрирую, когда говорю, что на Западе никто ничего не знает. Им не нравится, чтоб люди размышляют о таком событии. Это не утрирование. На Западе происходит процесс коллективного сумасшествия. Миллион людей не могут сопоставить то, что происходит с ними и то, что им говорят. Это такой когнитивный массовый диссонанс», – добавил он.

Эксперт подчеркнул, что спустя 20 лет после обрушения «советского эксперимента» для мировой общественности жизненно важно понять истоки формирования того государства нового типа и, что немаловажно, причины его падения.

«Никто с этой стороны не имеет средства и возможности анализировать, почему это конструкция рухнула. Но нам нужна эта интерпретация того мира, иначе мы не поймем, что будет происходить в будущем», – отметил Кьеза.

Он также обратил внимание, что одной из причин краха СССР стала мировая революция нового типа – цифровая. Эксперт пояснил, что с развитием цифровых технологий идеи капитализма проникли и закрепились в советском и европейском обществе.

«В 1990-ом году идеологический барьер был сломлен. Идеи капитализма идеи Запада внедрились через Интернет, через телевидение. Мировой идеей (построения государственности) стала их идея. Советский проект рухнул. Капиталистический проект – богатство для узкого круга людей и рабство для миллиардов распространилось. Нынешней России образ жизни Запада продолжает развиваться и растет. Мы все форматированы ими. Это их идея, не наша», – констатировал Кьеза.

Эксперт пояснил, что капитализм, подразумевает «развитие без предела». Таким образом эта идея угрожает всем странам, так как в его основе заложено бесконечное использование ресурсов, в том числе уничтожение природы и всего сущего.

«Как освободиться от этого? Самое страшное, что идея сходит от них (США) тогда, когда они «умирают», когда они могут уничтожить весь мир, включая нас», – сказал Кьеза.

При этом он подчеркнул, что все государства сейчас находятся в самом начале цифровой революции. «Это другой язык, другой человек. Это не человек читающий, это человек, смотрящий. Мы еще не понимаем, что эта революция находится в своем начале. В течение 20 лет весь мир изменился, и он изменится еще», – заключил Кьеза.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.10.17

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