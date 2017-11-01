Главный проект 20 века: как США пытались сделать из России «резервацию»

Соединённые штаты Америки в 20-м веке готовились сделать из России «резервацию», размером 400 на 600 кв км, а всю остальную территорию колонизировать и разделить на сферы влияния. Как считает советский дипломат, референт первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и министра иностранных дел СССР Андрея Громыко Валентин Фалин, именно внешние угрозы во многом определили жесткий характер Октябрьской революции 1917 года и дальнейшей советской власти.

Выступая накануне на конференции в Москве, Фалин напомнил, в какой обстановке «созревала почва» для Февральской и Октябрьской революций. По его мнению, желание разделить Российскую империю возникло у американцев ещё во время Первой мировой войны.

«В 1916-1917 году Берлин посещал полковник Хауз (Эдвард Хауз – советник американского президента Вудро Вильсона) – человек, который никогда не служил в армии, но называл себя именно так. Они говорили о том, что нужно прекратить войну на Западе и бросить все немецкие войска на восток, чтобы исполнить «приговор» России, который сформулировал этот полковник Хауз – создать резервацию для русских в 400 на 600 км. Все остальное должно было от России быть отторгнуто», – заявил эксперт.

В этой связи он также напомнил, что одновременно американцы и англичане «работали с окружением» Николая II и радостно встретили Февральскую революцию.

«Ллойд-Джордж (Дэвид Ллойд-Джордж – премьер-министр Англии с 1916 по 1922 гг.) говорил, что Россия никогда не поднимается с колен и не будет угрожать величию Британской империи. Так воспринимали это и другие западные деятели – те, кто формировал тогда общественное мнение и политику», – подчеркнул Фалин.

После Октябрьской революции и установления власти Советов западные «партнеры», как считает эксперт, также преследовали захватнические цели.

«С чем приехала американская делегация на Версальскую мирную конференцию (конференция 1919 года, на которой были подписаны соглашения и договоры, официально закрепившие окончание Первой мировой войны)? Именно с тем же с проектом полковника Хауза – уничтожить Россию и все русское, что было мостом между Европой и Азией и создавало определенный фон для всего мирового сообщества», – констатировал он.

По оценке Фалина, этот «проект» не в полном объеме, но продолжался и в дальнейшем. Как считает дипломат, оценивая события столетней давности, мы должны понимать, что у России тогда было не много вариантов.

«Чтобы понимать, в каких условиях развивались события в России, нужно понимать, что происходило в то время. Вам уготована судьба – превратиться в резервацию по типу индейских резерваций. Вы что должны были делать?» – сказал он.

«У нас был не коммунизм, у нас был военный коммунизм, который требовал мобилизации всех сил и возможностей, особенно после того как 25 декабря 1917 года англичане и французы разделили Советскую Россию на зоны влияния. К этому потом присоединились американцы. Они отвели себе зону действия – Дальний Восток», – добавил он.

Фалин выразил уверенность, что и гражданской войны в тех масштабах, в которых принято сейчас ее описывать, не было. «Была интервенция, которая втянула в себя разные части тогдашнего общества. Агрессия, равной которой мир тогда не видел», – полагает эксперт.

Фалин напомнил, что первые концентрационные лагеря на территории Советского Союза в Астраханском крае были американскими, а на востоке – японские. «Мы об этом забыли?» – возмутился он.

«У России, у советской России не было и одного мирного часа за всю истории. Она должна была все ресурсы бросить на спасение на России и построение такого строя, который бы мог себя продолжать», – продолжил эксперт.

Он пояснил, что уже после окончания интервенции в 1923 году в Японии было принято решение готовить полномасштабную войну против Советского союза, но более страшная угроза снова нависла над СССР с Запада.

«В октябре 1923 года американцы установили контакт Гитлером. Он им сказал: Не дожидайтесь, когда вам придется столкнуться с большевиками на поле брани, поручите эту работу нам. В 23-м году американцы прислали Гитлеру Ганфштенгля (Эрнст Ганфштенгль – немецкий политик, издатель и друг Адольфа Гитлера), он финансировал немецкую партию (Национал-социалистическую немецкую рабочую партию), помогал Гитлеру сочинять Mien Kampf (книга Гитлера с изложением идей национал-социализма, запрещена в России). Во время Второй мировой войны он входил в состав советников Рузвельта (Франклин Рузвельт – президент США в 1933-1945 гг.) – тоже немаловажно», – отметил дипломат.

«Не учитывать это было невозможно. Если мы не будем это знать, мы мало что поймем, почему все, что тогда было, перекочевало в 20/30/40-е годы. Я не говорю о том, что мы не перегибали с этим военным коммунизмом – все это было. Но у нас была гонка со временем – либо мы успеем, либо нас сомнут», – подчеркнул Фалин.

Он также обратил внимание, что и после победы на фашистской Германией и окончания Второй мировой войны Запад только укрепился в своем намерении раздробить Советский Союз.

«США предполагали разделить СССР, начиная с создания военного блока НАТО в ноябре 1948 года. Труман (Гарри Труман – президент США в 1945-1953 гг.) подписал детективу «Дропшот», в которой было записано, что нужно разделить Россию на 12 государств, каждое из которых не сможет защищать себя самостоятельно и прокормить себя самостоятельно. В 90-х мы перевыполнили этот план», – констатировал он.

При этом Фалин добавил, что главным автором горбачевской «Перестройки» был американский агент Александр Яковлев. «Были документы, но никаких шагов для его изоляции предпринято не было», – отметил он.

Одновременно дипломат подчеркнул, что даже распад СССР не устроил заокеанских политиков.

«На одном из секретных заседаний в 96-97-ом годах Клинтон (Билл Клинтон – американский президент в 1993-2001 гг.) заявил, что они раздробили Югославию, а следующая задача – раздробить Российскую Федерацию», – сказал он.

«Все в мире относительно. Экономические потери Советского Союза 90-х годов превышают потери в Отечественной войне в 1,6 раза. Потери на интеллектуальном фронте вообще несопоставимы. По американским оценкам, вклад СССР в мировую науку был 23%, а сейчас – 2,6%. Надо внимательно изучать прошлое. Мы должны использовать право знать и на основании знаний, а не догадок, решать, что нужно, как нужно и когда нужно», – заключил Фалин.

Москва, Мария Вяткина

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