Менеджеры Отечества: почему русская интеллигенция дважды разрушала Россию

Прозападная российская интеллигенция в 20-м веке дважды предавала Россию: в 1917 году во время Февральской революции, и в 1991-м, обрушив Советский Союз. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали в Москве ведущие эксперты конференции, посвященной столетию Октябрьской революции.

Как отметил российский политолог, эксперт комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов, история показывает, что Россия «ни в коем случае» не должна «опираться на нашу интеллигенцию».

«Ни разу, опираясь на интеллигенцию, мы ни к чему хорошему не пришли. Давайте посмотрим, в крушении Российской империи, какую роль сыграли большевики, а какую роль – либеральная русская интеллигенция», – сказал Киселев.

Он напомнил, что во время Февральской революции большевики имели не много возможностей реально повлиять на политическую обстановку в стране.

«Февральская революция – есть заговор и ничего более. Заговор узкоэлитный, включая саму семью государя-императора, людей, которые наживались на государственных заказах, генералов, которые кормились откатами с этих государственных откатов, и все это паразитировало на безудержных фантазиях русской интеллигенции», – уверен Куликов.

Он обратил внимание, что тогда русские интеллигенты называли себя социалистами, однако не понимали суть этого явления. «Они все хотели строить социализм, но не знали, что это такое. В начале 20-го века она (интеллигенция) крушила Российскую империю. Просто она столкнулась с боевой большевистской организацией, и кроме того, сама оказалась ни на что не способна», – сказал политолог.

«А дальше, выяснилось, что они ни мыслить, ни понимать не могут и власть удержать не могут. За несколько месяцев с февраля по сентябрь они разрушили страну, власть, порядок, финансы, армию. Все, что можно было разрушить, эти люди, рядом с которыми большевиков не было, по большему счету, разрушили», – добавил он.

Одновременно он подчеркнул, что советская интеллигенция в свою очередь также сыграла значительную роль в развале СССР.

«Определяющий материал для крушения Советского Союза дала интеллигенция. Но советская интеллигенция тоже оказалась ни на что не способной и ее обставили талантливые бизнесмены, ставшие потом олигархами», – констатировал Куликов.

«Предательство – это плохо. Но вопрос, как это тотальное предательство, которое русскому характеру неприемлемо, стало возможно. Может быть, допустить страшную мысль, что возможность этого предательства была зашита в самом советском проекте», – продолжил он.

Заместитель декана исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Дмитрий Андреев в интервью РИА «Новый День» пояснил, что проблема русской интеллигенции была заложена еще Петром I.

«Это результат петровских реформ, когда любой профессионал, специалист – образованный, компетентный человек, – который должен был быть поставлен на очень серьезную должность, неизбежно должен был быть культурно хотя бы чуть-чуть быть западником – иначе не получалось», – сказал он.

Андреев пояснил, что русские интеллигенты изначально являлись людьми, которые получили западное образование, были проникнуты западной культурой и «в силу своей образованности, квалификации и профессионального опыта занимали ключевые посты в Российской империи».

«При этом у них всегда было ценностное раздвоение. Они всегда исповедовали другую ориентацию, нежели которую бы им хотелось. Но если в 18-ом веке таковых были единицы, десятки, то к рубежу 19-20-х веков таких были тысячи – были запущены процессы модернизации страны на западный лад. То, что произошло (революция 1917 года), произошло потому, что эти люди ценностно были оторваны от той идеологии, которая была официально в Российской империи», – считает эксперт.

Он также обратил внимание, что в 1991 году в СССР произошло тоже самое.

В этой связи политический аналитик Михаил Демурин обратил внимание, что катализатором процессов, которые начинались в советской интеллигенции, стал глава ЦК КПСС Никита Хрущев.

«Это началось на 22 съезде партии (1961 год) Никита Сергеевич Хрущев сказал, что следующее поколение будет жить при коммунизме. И это был разговор с интеллектуально недоразвитыми людьми. Люди поняли, что с ними говорят, как с дураками – никто тогда тому не поверил. И все. Что делать, если тебя не уважают, говорят, как с дураком, способным мысли в таких категориях», – отметил он.

При этом Демурин добавил, что западная ориентация интеллигенции после этого становилась все более ощутима.

«Формирование потребительского общества, в котором появляется другой ориентир, который догнать невозможно – Запад. Поставив эту задачу, мы превращаемся во второстепенный объект исторического действия», – подчеркнул он.

Эксперты обратили внимание, что сегодня Россия тоже отчетливо ориентируется на Запад. «Конфликт остается безусловно. У них (интеллигенции, менеджеров Отечества) остается восприятие государства, как технического функционала, который должен обеспечить жизнь и не вмешиваться в ценности в идеологии, смыслы», – отметил Андреев.

Демурин со своей стороны добавил, что России необходимо отказаться от капиталистического западного строя. «Я убежден, что самостоятельная Россия может существовать только на ненекапиталистическом пути развития – вся наша история об этом говорит. К сожалению, на некапиталистическом пути мы теперь тоже окажемся второстепенной силой, даже если на него опять вернемся. Но это лучше, чем быть второстепенной силой в том западной проекте», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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