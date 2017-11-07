Как это было: Революция-1917 и начало гражданской войны Обзор прессы 100-летней давности

25 октября (7 ноября) большевики воплотили в жизнь свое решение о вооруженном восстании. Они утверждали, что берут правление в стране в свои руки для того, чтобы «буржуазный» Предпарламент не саботировал Учредительное собрание, которое должно было решить судьбу России, однако установили собственную власть на следующие 74 года.

Корреспондент РИА «Новый День» в рамках спецпроекта, посвященного революционным событиям 1917 года, изучил архивы газет, вышедших в первые дни после Октябрьской революции, и восстановил хронологию роковых событий.

«Рабочий путь» в день Революции

Положение в стране осенью 1917 года стремительно ухудшалось: Россию сотрясал экономический, социальный и политический кризис. Временное правительство не справлялось с ситуацией.

25 октября в большевистской газете «Рабочий путь» (название под которым выходила тогда запрещенная «Правда») публикуется статья, в которой большевики констатируют неизбежность перемен и необходимость свержения Временного правительства.

«Вопросы поставлены, поставлены историей во весь рост. На ряду с властью «республиканца» Керенского, играющего роль «заслона» для подлинного правительства *** – Родзякно (Михаил Родзянко – октябрист, один из лидеров Февральской революции, который считал необходимым сохранить монархию), другая вырастает власть – власть Советов», – пишет газета.

«Петроградский совет Рабочий и Солдатских депутатов берет на себя охрану революционного порядка от контрреволюционных и погромных разрушений», – говорится в статье.

В том же номере в новостных заметках отмечается, что Временное правительство закрыло несколько газет и в виду «тревожного настроения в городе», занятия в городских учреждениях были прерваны.

«Враги народа перешли ночью в наступление, штабные корниловцы пытаются стянуть из окрестностей юнкеров и ударные батальоны», – пишет «Рабочая газета» в день Октябрьской революции.

Перехват власти большевики объяснили тем, что во Временном правительстве и вокруг него «происходят вещи, превосходящие все, что могли бы предположить самые яростные противники этого правительства».

«Из рядов правительства изгнан даже генерал Верховский (Александр Верховский – военный министр Временного Правительства, сторонник создания «однородного социалистического правительства», выступал за заключение перемирия с Германией). Даже меньшевики отзывают свои министров …», – констатировали большевики.

Они отмечают, что «орган революции» превратился в «осиное гнездо контрреволюции».

«Всякий солдат, всякий рабочий, всякий истинный социалист, всякий честный демократ не могут не видеть, что созревшее революционное столкновение уперлось в немедленное разрешение или – или. Или власть переходит в руки буржуазно-помещичьей шайки, и тогда это означает восстановление буржуазного безвластия, воскрешение дворянских преимуществ и кровавую всероссийскую экспедицию, которая обозначит виселицами, свой путь по деревням и городам… или власть перейдет в руки революционных рабочих, солдат и крестьян. Тогда это означает полное уничтожение помещичьей кабалы, немедленное обуздание капиталистов, немедленное предложение справедливого мира», – заявили большевики.

В статье подчеркивается, что одной из главных целей большевиков остается обеспечение созыва Учредительного собрания, так как в сложившихся условиях только власть Советов способна разрешить кризис.

«Весь пролетариат, вся подлинно-революционная демократия ждет от Съезда (II всероссийский Съезд Советов, который пройдет 25-27 октября (7-9 ноября), где было принято решение о форме власти в стране) решающего слова в вопросе о создании такой власти, которая одна только сможет обеспечить созыв Учредительного собрания. Власть Советам! – к этому сводится все в настоящий исторический момент», – пишет известный революционер Григорий Зиновьев, который, к слову, был против вооруженного восстания, считая его преждевременным и спорил по этому поводу с вождем революции Владимиром Лениным.

Одновременно с этим в выпуске отмечается, что самокатчики (военнослужащие велосипедных подразделений, в Москве полностью поддержали революцию, как и военные, охраняющие Зимний дворец), прибывшие в Петроград с фронта, в июле покинули свой пост у Зимнего дворца.

«Вчера (24 октября – 6 ноября) в 4 часа дня самокатчики снялись с караула и заявили, что нести охрану дворца они не будут», – говорится в материале.

«К 12 часам 25 октября (7 ноября) к Зимнему дворцу прибыл женский добровольческий батальон в полном вооружении», – отмечает газета.

Историческая справка: II Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов был инициирован большевиками в сентябре 1917 года и бойкотировался меньшевиками и эсерами, которые считали его несвоевременным. Это позволило сделать Съезд на 100% большевистским. Ленин требовал начать вооруженное восстание до начала съезда, Троцкий смог убедить отсрочить восстание до начала его созыва. «Мы называем это восстание «легальным» – в том смысле, что оно выросло из «нормальных» условий двоевластия. И при господстве соглашателей в Петроградском Совете бывало не раз, что Совет проверял или исправлял решения правительства», – писал Троцкий.

Первое заседание съезда состоялось с 22:45 25 октября (7 ноября) до 6 утра 26 октября (8 ноября).

День революции: «на утро царила жуткая тишина»

Как отмечает московская «Вечерняя газета «Время», уже 24 октября (6 ноября) настроение в Петрограде было «боевое».

«Почти всюду на улицах находилась красная армия. В некоторых районах и на улицах раздавались оружие и патроны», – пишет издание 26 октября (8 ноября).

Согласно хронологическим данным, которые приводит газета, 25 октября (7 ноября) в день открытия Съезда Советов, соратник Ленина Лев Троцкий «занял телефонную станцию», кроме этого, утром перед заседанием Предпарламента большевики заняли Мариинский дворец.

«В Мариинский дворец в сопровождении броневого автомобиля прибыл сильный отряд матросов гвардейского экипажа и пехоты. Отряд занял все входы и выходы Мариинского дворца и прилегающие к ним улицы. Мариинский дворец попал таким образом руки большевиков без всякого сопротивления. Правительственная охрана осталась безучастной к занятию дворца», – сообщается в газете.

К вечеру 25 октября (7 ноября), пишет издание, к Дворцовой набережной на паровых катерах стали подъезжать матросы. «Собравшийся на набережной народ выказывал недовольство. По адресу матросов высказывались даже угрозы, но матросы держались корректно, пока не высадилась их значительная часть», – отмечает «Вечерняя газета «Время».

«После того, как на берегу оказалось довольно много матросов, они начали теснить толпу. Всякого, даже женщин, которые выражали неодобрение, они арестовывали. Высадившиеся матросы не двигались к Зимнему дворцу, а переходили на Петроградскую сторону», – сообщается в статье.

Как отметил один из очевидцев, слова которого приводятся в публикации, вооруженные солдаты, подъезжавшие к Зимнему дворцу, заявляли, что едут «уничтожать Временное правительство» и называли Керенского изменником.

«Мы едем уничтожать Временное Правительство и заключать мир с немцами. Лучше под немцами, чем под Керенским», – цитирует собеседник газеты слова одного из солдат.

«В 10 часов вечера началась уличная стрельба. К ней присоединилась стрельба из пулеметов и ружей. Стреляли по Зимнему дворцу. Оттуда ответом была ответная стрельба», – говорится в статье.

«В 1 час 50 ночи комиссар 1 Петроградского подрайона донес, что с Выборгской стороны через Тучков мост на Васильевский остров проехало 8 грузовых автомобилей с отрядами вооруженных матросов и красногвардейцев…в 2 часа ночи мимо Гутуевского острова из Кронштадта с красным флагом прошел военный крейсер. Он отшвартовался около Николаевского моста», – отмечается в публикации.

При этом, как сообщала газета, защищать Зимний дворец пришлось тому «женскому батальону национальной свободы», который пришел на место самокатчиков и «которому только утром Керенский делал смотр».

«Среди женского батальона было много убитых. Все убитые были положены в погреб», – отмечает «Вечерняя газета «Время».

«На утро выстрелов не было слышно. В городе как будто было спокойно, но царила жуткая тишина. По улицам ходили группы матросов, обыскивая всех прохожих. Все кафе закрыты. Фасад Зимнего дворца носит следы обстрела», – констатирует издание.

Историческая справка: первое заседание Съезда Советов началось вечером в разгар восстания в Петрограде. Во время заседания до делегатов доносился грохот артиллерии; по свидетельству очевидцев, меньшевик Мартов вздрогнул, и объявил: «Гражданская война началась, товарищи! Первым нашим вопросом должно быть мирное разрешение кризиса… вопрос о власти решается путём военного заговора, организованного одной из революционных партий…»

В 3:10 ночи один из старейших соратников Ленина Лев Каменев, выступавший против вооруженного восстания, объявляет о падении Зимнего дворца и аресте министров Временного правительства. После этого съезд принимает обращение «К рабочим, солдатам и крестьянам», в котором сообщалось, что Временное правительство «низложено».

Начало Гражданской войны в России

26 октября (8 ноября) большевики официально обращаются «К гражданам страны» со страницы газеты «Рабочий путь».

«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа петроградского Совета рабочих и Солдатских депутатов, Военно-Революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона», – говорится в публикации.

«Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль на производстве, создание Советского правительства – это дело обеспечено», – заявили большевики.

В то же время они отметили, что говорить об окончательной победе революции еще рано.

«Рабочие, солдаты, крестьяне, вы сломили в феврале самодержавие, дворянской клики, Вы сломили вчера самодержавие буржуазной шайки. Преступлением было бы «успокоиться «на лаврах» и считать силу врагов революции уже уничтоженной. Правительство Керенского бежало. Мы ни секунды не беспокоимся, что оно готовит поход на Петроград», – отмечает газета.

26 октября (8 ноября) в «Вечерней газете «Время» опубликовано «Воззвание Временного Правительства к армии», в котором солдат призывают «дать отпор изменникам».

«Петрограду грозит опасность оказаться в руках разбушевавшейся стихии гражданской войны и анархии…Вместе с тем, грозит приостановка деятельности государственного организма, прекращение демократической работы, имеющей целью приближение мира, прекращение работы оп созыву Учредительного собрания… Момент борьбы настал. Сплотитесь вокруг Временного Правительства и центральных органов революционной демократии. Дайте решительный отпор изменникам и прекратите бесчинства в тылу», – говорится в тексте воззвания, подписанного «заместителем министра-председателя А. Коноваловым».

В то же время меньшевики уже предрекают гибель большевистского правительства.

«Хлеба мира и свободы», – обещают массам большевики. Вместо хлеба нас ждет голод и безработица, ждут голодные буты и погромы, в которых погибнут большевики, но в которых погибнет и революция», – опасается «Рабочая газета».

Издание отмечает, что демократия не будет мириться с «царством большевистских Бонапартов», и, что события, которые развернулись в Петрограде 25 октября (7 ноября) не были ответом на желания народа в отличие от Февраля 1917 года.

«Угрюмо молчали опустевшие улицы рабочих кварталов. Не видно ни радостных, торжествующих процессий. Не взвиваются гордо красные знамена, и не идут депутации приветствовать победителей», – отмечают меньшевики.

«Большевики объявляют военное положение в Петрограде и вводят «военно-революционные» суды. Они – по их мнению – имели право нападать ночью на Зимний дворец, они за это называют себя героями», – возмущаются меньшевики 1 (13) ноября. Они также обращают внимание, что большевистские «гонения против инокомыслящих» становятся с каждым днем все «более и более свирепыми».

«У нас уже неоднократно заявлялось, что большевистская «рабоче-крестьянская революция», есть ни что иное, как военный заговор, совершенный кучкой солдат и красногвардейцев, слепо поверивших обманным обещаниям большевиков», – говорится в публикации.

При этом отмечается, что стране соотношение сил для большевиков не самое благоприятное. «В Минске и Двинске большевики захватили власть, но она просто-напросто вывалилась из рук», – пишет газета.

Историческая справка: Съезд Советов фактически решил задачи, стоящие перед Учредительным собранием в вопросе о выборе формы власти в стране. Съездом был сформирован новый состав ВЦИК и первый состав Совнаркома, тогда были выпущены ключевые декреты – Декрет о мире, Декрет о земле, Декрет о полноте власти Советов. Несмотря на это часть исследователей сходятся в том, что тогда формирование однопартийной системы в стране еще не входило в планы большевиков.

«В диком кошмаре»: «похороны» великой России

8 (21) ноября «Вечерняя газета «Время» пишет о том, что у страны, в которой «вихрем событий» прервалась государственная и общественная жизнь, уже познавшей ужасы гражданской войны, есть одна надежда – Учредительное собрание.

«Стихийный разлад между силой и ее случайным непрочным торжеством и «правом» – единственной верной опорой всякой гражданственности еще не окончательно ликвидирован. Выше подымем головы. И тогда мы вспомним, что мы уже завоевали свою свободу и что тот, кто однажды сбросил вековые оковы, никогда уже не будут ничьим послушным рабом», – пишет газета в первые дни правления Советов.

«Московские дни принесли с собой не только одни ужасы гражданской войны. Под грохот выстрелов, под предсмертные стоны несчастных жертв, в диком кошмаре разрушений родились новые надежды – надежды на Учредительное собрание».

При этом в статье под названием «Великое кладбище» журналисты уже заранее «хоронят» Россию как «великую державу» и свободу слова, совести, печати, «неприкосновенности личности» и «неприкосновенность жилища».

Историческая справка: выборы в Учредительное собрание прошли в ноябре 1917 года. Изначально, это было необходимо для определения государственного устройства России, хотя большевики уже приняли решения касательно этого вопроса еще на первом заседании Съезда Советов 25 октября (7 ноября). После того как на выборах победили эсеры, а в состав Собрания были избраны такие политические деятели, как Керенский и украинский генеральный секретарь военных дел Петлюра, коалиция большевиков и левых эсеров приняла решение разогнать Собрание, как «контрреволюционное».

Москва, Мария Вяткина

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