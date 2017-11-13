Крах многопартийной системы в России: как это было

12 (25) ноября 1917 года начались выборы во Всероссийское Учредительное собрание. Почему большевики, проиграв избирательную кампанию, остались у власти, кто на самом деле виноват в том, что однородное социалистическое правительство так и не было создано, и когда в стране действительно сформировалась однопартийная система в интервью РИА «Новый День» рассказал обозреватель журнала «Историк», доктор исторических наук Олег Назаров в рамках спецпроекта, посвященного 100-летию революции в России.

Повестка дня Временного правительства

Назаров напомнил, что после свержения монархии одной из первых задач, стоявшей перед Временным правительством, была подготовка к созыву Учредительного собрания. Эта идея не противоречила программам ни одной из партий, кроме монархистов.

«Если по многим другим вопросам между партиями были расхождения, то тут (созыв Учредительного собрания) проблемы не было. Нет ничего удивительного, что после Февральской революции вопрос об Учредительном собрании оказался в повестке дня. Никто с этим не спорил, даже брат Николая II, Михаил, 3 марта не отрекся от престола, а передал решение вопроса о том, быть ли ему монархом, Учредительному собранию», – отметил историк.

Наравне с этим эксперт подчеркнул, что первый состав Временного правительства, либеральный, не «спешил с решением ключевых вопросов» – о земле и о мире. Выборы в Учредительное собрание также долго откладывались.

«А народ ждал. Ситуация в стране ухудшалась с каждой неделей. За это бездействие Временное правительство критиковали левые партии, в том числе большевики», – констатировал историк.

«Одновременно в течение 1917-го года создавалась система советской власти. Лозунг «Вся власть Советам!» – был самым популярным в 1917 году. Большевики считали республику Советов более высокой формой демократии. В «Апрельских тезисах» Владимир Ленин указывал, что целью большевиков должна быть «не парламентская республика, – возвращение к ней от Советов рабочих депутатов было бы шагом назад, – а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху».

Постепенно подготовка к проведению выборов в Учредительное собрание подходила к концу, были сформированы избирательные комиссии, назначен день голосования – 12 (25) ноября. «Как известно, за 2 недели до этого произошла Октябрьская революция и к власти пришли большевики», – напомнил историк.

Последняя «развилка» перед Октябрем

Назаров обратил внимание, что после Февральской революции события октября не были неизбежностью. Вплоть до осени 1917 года в стране существовали реальные предпосылки для формирования однородного социалистического правительства. Однако либералы и председатель Временного правительства Александр Керенский с этим сценарием были не согласны. Напротив, они сами пытались сосредоточить всю власть в своих руках, что привело к ещё большему расколу политических сил страны.

Последней точкой невозврата перед Октябрьской революцией, как полагает эксперт, стала ситуация, сложившаяся после провала Корниловского мятежа – неудачной попытки установления военной диктатуры Верховным главнокомандующим Лавром Корниловым в августе 1917 года.

«Выступление было подавлено, с одной стороны, усилием Керенского и его правительства, с другой стороны – Советами. Ленин в начале сентября пишет статью «О компромиссах», где прямо заявил, что события конца августа показали, что объединенная коалиция социалистических партий способна и должна взять всю полноту власти в свои руки. Ленин фактически протянул руку меньшевиками и эсерам с предложением создать широкую коалицию. Это была одна из ключевых развилок революции», – сказал эксперт.

В этой связи Назаров подчеркнул, что при создании однородного правительства большевики, скорее всего, не смогли бы полностью доминировать.

«Ленин бы стал бороться за доминирование в правительстве. Но не факт, что он бы там победил. При любом раскладе создание однородного социалистического правительства давало шанс, что ситуация будет развиваться не по тому сценарию, по которому она развивалась фактически», – уверен эксперт.

При этом Назаров отметил, что в то время в других социалистических партиях наметился заметный раскол.

«Лидеры партий выступали за то, что если революция (Февральская) – буржуазная, значит, у власти должна быть буржуазия, и в правительство обязательно должны входить буржуазные партии. В той ситуации это были, прежде всего, кадеты – главная либеральная партия России», – сказал историк.

Он пояснил, что прежний опыт работы коалиционного кабинета, состоявшего из либералов и умеренных социалистов, показал свою несостоятельность, так как противоборствующие партии блокировали инициативы друг друга.

«Среди меньшевиков и эсеров появилось достаточно много людей, которые убедились на опыте в бесперспективности коалиции с кадетами. Но лидеры стояли на прежних позициях. Когда встал вопрос, что делать дальше, лидеры меньшевиков, прежде всего – Церетели (Ираклий Церетели – один из видных меньшевиков, противник большевиков), Скобелев (Матвей Скобелев – меньшевик, один из организаторов петроградского Совета рабочих депутатов), Дан (Федор Дан – меньшевик, один из идеологов меньшевизма), Чхеидзе (Николай Чхеидзе – первый председатель Совета рабочих и солдатских депутатов) придумали новый центр власти, в который бы входили и социалисты, и либералы. Они пошли на созыв Демократического совещания», – сказал историк.

По словам Назарова, Демократическое совещание, которое собралось в Петрограде в сентябре 1917 года, оказалось практически бесполезным делом. Керенский смотрел на Демократическое совещание как на консультативный орган: «Демократическое совещание раскололось примерно пополам и в итоге не смогло сформировать правительство, поскольку депутаты не могли решить, каким правительство будет по составу – коалиционным или однородно-социалистическим. Совещательным, а не законодательным органом стал и Предпарламент, избранный на Демократическом совещании. По признанию некоторых депутатов, Предпарламент был не властью, а лишь ее имитацией».

Пока создавался Предпарламент, Керенский самостоятельно подобрал министров в новый состав Временного правительства. «Он собрал тех, с кем он лично хотел работать. По сути, последний состав Временного правительства никого, и в первую очередь, народ, не представлял. Когда Предпарламент собрался, то не стал спорить со сделанным Керенским выбором министров, фактически одобрив его», – сказал Назаров.

«Большевики заявили, что Предпарламент – новое издание булыгинской Думы, где им делать нечего. Они демонстративно ушли из Предпарламента. И ушли они делать революцию», – добавил эксперт.

Большевики и «широкая» коалиция

По словам Назарова, II съезд Советов рабочих и солдатских депутатов должен был состояться еще в сентябре 1917 года. Если бы тогда меньшевики и правые эсеры, которые доминировали тогда в Советах, провели съезд, то события также могли развернуться по другому сценарию. «Но Съезд реально собрался 25 октября (7 ноября). На нем Ленин взял власть в свои руки, став Председателем Совета Народных Комиссаров», – отметил историк.

При этом Назаров подчеркнул, что тогда еще Ленин явно не собрался добиваться однопартийной системы. По его словам, большевики и после Октябрьской революции не оставляли попыток создать социалистическое правительство.

«26 октября (8 ноября), на второй день революции, в перерыве между утренним и вечерним заседаниями съезда Советов большевики обратились к левым эсерам с предложением войти в состав правительства – то есть создать коалицию, хотя бы двухпартийную», – сказал он.

В то же время историк пояснил, что в то время мало кто верил, что большевикам удастся надолго сохранить власть. Поэтому левые эсеры отказались, рассчитывая, что будет создана более широкая коалиция с вхождением в правительство представителей других социалистических партий. «Реализовать идею однородного социалистического правительства не удалось, и большевики остались одни в правительстве», – сказал эксперт.

Совет большевиков

Назаров напомнил, что на большевиков в первый месяц захвата власти обрушилось колоссальное количество проблем.

«Создание органов власти, проблемы с однородным социалистическим правительством. Одновременно нужно было отразить поход Керенского- Краснова на Петроград. В Москве советская власть устанавливалась с боями. В остальных городах и в целом по стране картина была очень пестрая, большевики ситуацию по всей России не контролировали», – сказал он и добавил, что еще одной проблемой было то, что все это происходило на фоне военных действий на фронтах Первой мировой войны.

Тем не менее, большевики в назначенный срок провели выборы в Учредительное собрание, тем более за его созыв тогда выступали все политические силы.

«Все политические противники большевиков надеялись, что Учредительное собрание сможет забрать власть у большевиков. Собственно, когда выборы состоялись, никто не знал, какие будут результаты» – отметил эксперт.

Когда были подведены результата голосования, то выяснилось, что большевики собрали около четверти голосов. Большевики поняли, что на Учредительном собрании даже в коалиции с левыми эсерами они окажутся в меньшинстве. Но к тому времени они уже два месяца находились у власти, их позиции укрепились и в Петрограде, и, самое главное, по всей стране. Они уже почувствовали силу. Сказалось то, что ключевые решения – Декрет о мире и Декрет о земле – были приняты сразу же после прихода к власти. Ленин пришел к такому выводу: Учредительное собрание собираем, чтобы оно подтвердило уже приятые решения, а затем заявило о самороспуске. Однако большинство депутатов с таким сценарием не согласилось», – сказал Назаров.

Он отметил, что после выборов в Учредительное собрание левые эсеры согласились войти в состав ленинского правительства. «Первый левый эсер Колегаев (Андрей Колегаев) возглавил важнейший наркомат земледелия. В середине декабря в Совнарком вошли еще несколько эсеров. Так была создана двухпартийная система», – сказал он.

Коалиция большевиков и левых эсеров просуществовала несколько месяцев. «Из правительства левые эсеры ушли после Брестского мира. Они были не согласны с ним. А потом, 6 июля 1918 года произошел знаменитый левоэсеровский мятеж, после которого с двухпартийной системой в стране Советов было покончено», – заключил Назаров.

Москва, Мария Вяткина

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