Революция-1917 и Прибалтика: установка на независимость

Установка на создание независимого государства в Литве была провозглашена в 1916 году, когда прибалтийская страна находилась под оккупацией Германии в период Первой мировой войны. Во время русской революции 1917 года Прибалтика осталась без российского влияния и фактически оказалась вне влияния революционных событий в Российской империи.

Установка литовского народа на «создание независимого национального государства» существовала всегда, обратила внимание кандидат исторических наук, старший научный сотрудник института всеобщей истории РАН Ирина Кукушкина в своем докладе на исторической конференции МГУ.

«Официально это было провозглашено в 1916 году в Швейцарии, и никаких отклонений от этой установки не было. После Февральской революции в России была организована конференция для подготовки съезда литовцев в августе 1917 года – эта конференция приняла постановление о том, что должна быть создана независимая демократическая Литва. Решение должно было быть принято на литовском съезде путем всеобщих демократических выборов», – сообщила историк.

Она напомнила, что уже летом 1915 года Литва была полностью оккупирована германскими войсками, поэтому позже для восстановления своей независимости литовскому народу пришлось согласовывать свои действия не только с «оккупационной властью на своих территориях», но и с правительством Германии. «Не потому что там была особая прогерманская ориентация, а потому что просто тогда выхода другого не было. Временное правительство (пришедшее в России на смену монархии в 1917 году) не имело власти на территории Литвы», – подчеркнула Кукушкина.

По ее словам, германская сторона первоначально встретила порыв к независимости негативно и «категорически отказалась» признавать независимость Литвы, однако это только усилило национальное движение.

«16 февраля 1918 года Литва провозгласила государственную независимость. Начались переговоры с германскими правительствами, которые тогда сменяли друг друга (9 ноября 1918 года в Германии была свергнута монархия)», – сказала историк.

С ее точки зрения, право наций на самоопределение, которое провозгласили большевики, «создало благоприятные условия для создания независимого Литовского государства».

«Между Россией и Литвой в 1920 году был подписан договор (Московский договор), который закрепил окончательное восстановление независимости Литвы и послужил началом ее международного признания», – пояснила она.

Кукушкина также отметила, что литовские историки редко обращаются к теме революции 1917 года и не считают, что те события, которые происходили в регионе, связаны с ситуацией в России.

«В обобщающих трудах они рассматриваются параллельно, так как Литва находились под германской оккупацией – правительство России и Германии не могли оказать влияние на события», – сказала она.

Историческая справка: Литва была присоединена к Российской империи в 17-м веке. Литовцы действительно неоднократно пытались восстановить свой суверенитет. В 1919 года большевистская Красная армия образовала в регионе Литовскую советскую республику, а позже Литбела – Литовско-белорусскую социалистическую республику.

Большевиков однако ждал серьезные отпор – феврале-марте 1919 года войска литовской Тарибы, совместно с немецкими гарнизонами, начали военные действия против Литбела, а позже к ним присоединилась польская армия. 12 июля 1920 года в Москве был заключен мирный договор между Литвой и Советской Россией.

Литва вошла в состав СССР в 1940 году. Перед этим осенью 1939 года между СССР и Литвой был заключен договор о взаимопомощи, предусматривающий ввод 25-тысячного контингента советских войск.

Летом 1940 года Москва заподозрила правительство Литвы в сотрудничестве в гитлеровской Германией и настояло на роспуске республиканского правительства. На выборах нового кабинета министров якобы по «московскому» сценарию победили коммунистические партии. Новый парламент Литвы провозгласил создание Литовской ССР. Точно по такому же сценарию в состав Союза вошли Эстония и Латвия.

Вхождение прибалтийских государств в состав СССР не было признано США, Ватиканом и рядом других стран. Они обвинили большевиков в оккупации и аннексии.

Москва, Мария Вяткина

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