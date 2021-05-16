В Тюменской области потушили самый крупный лесной пожар

Специалисты ликвидировали природный пожар, который охватывал 44 тыс. гектаров лесов в Тюменской области. Это был самый крупный очаг огня в регионе.

«Сегодня ночью ликвидировали самый крупный лесной пожар на территории Тюменской области площадью 44 тысячи гектар в Юргинском районе», – написал губернатор Тюменской области Александр Моор во «ВКонтакте».

Глава региона добавил, что в районе и области обстановка все еще напряженная. Местные власти и специалисты экстренных служб остаются в режиме готовности.

В МЧС предупредили, что на территории области ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 18 м/с. По данным портала «Яндекс.Погода», с 16 по 20 мая в регионе будет ясная и жаркая погода, без дождей.

По состоянию на полночь 16 мая на территории РФ действовали 83 лесных пожара, распространившихся на 26 437 га. В Тюменской области было зафиксированы 22 пожара на землях лесного фонда (23 028 га), сообщили в федеральной Авиалесоохране.

Тюмень, Наталья Рязанова

Тюмень. Другие новости 16.05.21

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