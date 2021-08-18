Перенесены сроки проведения Всероссийской переписи населения

Сроки проведения основного этапа Всероссийской переписи населения перенесены с 1 на 15 октября текущего года, – постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В период с 15 октября по 8 ноября жители России смогут самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг.

Также в сообщении пресс-службы кабмина РФ говорится, что Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года».

С инициативой отложить начало переписи на полмесяца в конце июля выступил Росстат. В агентстве объясняли, что это сделано по согласованию с регионами для использования инфраструктуры и персонала для организации Единого дня голосования в сентябре.

Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 ее перенесли сначала на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь. Предварительные итоги переписи населения подведут в апреле 2022 года, а окончательные официально опубликуют в конце 2022 года, – сообщает Российская газета.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 18.08.21

В Крыму турист пострадал, пытаясь накормить лису шоколадом. / Под куполом науки: Александр Шестаков рассказал об уникальности челябинского университетского кампуса. / Архивы «Нового Дня» о вербовке террористов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»