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Понедельник, 23 августа 2021, 20:54 мск

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Иностранным гражданам рекомендовано урегулировать свой статус до 30 сентября

Иностранцам, находящимся на территории России, МВД РФ рекомендует «урегулировать свой правовой статус до 30 сентября, когда закончится срок действия послаблений, введенных в связи с пандемией коронавируса», – сообщают Известия со ссылкой на портал «МВД Медиа».

«Иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, дана возможность в срок до 30 сентября обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании своего правового положения. Все это делается согласно Указу президента России от 15 июня», – напоминает МВД РФ.

Также, напоминают в силовом ведомстве, «с 1 октября прекращает действие введенный вышеозначенным Указом временный запрет на применение к мигрантам, нарушившим миграционное законодательство, мер по принудительному удалению за пределы России. В дальнейшем им установят запрет на повторный въезд, а также примут решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ, не разрешат въезд в страну, а также сократят срок временного пребывания».

В конце июня текущего года сообщалось, что иностранные граждане по прибытии в Россию должны будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания и осуществлением трудовой деятельности в стране. Документ нужен, в частности, чтобы иностранец был в курсе ограничений и запретов, а также о последствиях их несоблюдения.

Москва, Иван Бабурин

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