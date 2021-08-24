Путин подписал указ об учреждении нового почетного знака

Указ об учреждении почетного знака Российской Федерации «За успехи в труде» подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно Указу, почетным знаком могут быть награждены предприятия, организации и учреждения за высокие достижения в области промышленности, сельского хозяйства, образования, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, физической культуры и спорта. Награждать новым почетным знаком планируется в канун Праздника весты и труда – 1 мая.



Указом также утверждено положение о новомпочетном знаке, его описание, рисунок, образец бланка грамоты о награждении им.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 24.08.21

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