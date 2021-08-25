Четыре военно-транспортных самолета РФ вылетели из Кабула с россиянами

Из Кабула в Россию вылетели четыре военно-транспортных самолета Министерства обороны РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны, на борту находятся граждане России, граждане государств-членов ОДКБ и других стран.

Представители Минобороны рассказали, что на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами для оказания медицинской помощи в случае необходимости. Кроме того, на каждом борту имеется достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

В российском военном ведомстве сообщили, что «четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России, приняв на борт граждан Российской Федерации, государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели из аэродрома г. Кабула Исламской Республики Афганистан и в настоящее время совершают перелет в Российскую Федерацию»

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 25.08.21

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