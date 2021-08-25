Опубликованы разъяснения о порядке единовременной выплаты пенсионерам

Пенсионный фонд России опубликовал на своем сайте порядок единовременной выплаты в 10 тысяч рублей пенсионерам, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации и по состоянию на 31 августа получают пенсии через Пенсионный фонд (ПФР).

Выплаты будут производиться на основании данных, имеющихся у ПФР и, в связи с этим, никаких заявлений для их получения подавать не нужно

В сообщении Фонда говорится: «Указом президента также установлено, что если гражданин получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет осуществляться Пенсионным фондом». Кроме того, сообщается, что выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам.

Доставка единовременной выплаты будет аналогична доставке соответствующих видов пенсий.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года. Они коснутся порядка 43 млн. граждан. Как уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд. рублей.

Москва, Иван Бабурин

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