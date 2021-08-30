Рекорд по коррупционным преступлениям зафиксирован в России

Рекордное за последние восемь лет количество выявленных коррупционных преступлений, половина из которых приходится на взятки, зафиксировала Генпрокуратура России, – сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную на ведомственном портале правовой статистики.

В сообщении говорится также, что в текущем году зафиксировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности (24,5 тысячи). Относительно прошлого года их количество возросло на 16,5%.

Около половины таких преступлений (12,1 тысячи) приходится на факты взяточничества, массив которых за 7 месяцев увеличился на 27,4% к аналогичному периоду 2020 года. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей, число случаев мелких взяток выросло на 26%. Больше всего таких преступлений зарегистрировано в Пермском (240, рост в 3,3 раза), Ставропольском (169, рост в 1,5 раза) краях и Санкт-Петербурге (135, рост в 5 раз), – сообщили в Генпрокуратуре.

К августу текущего года размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 млрд.рублей до 39,4 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно выросла и сумма возмещенного ущерба – с 3,5 млрд. рублей за семь месяцев 2020 года до 9,9 млрд. рублей в текущем периоде, – как добровольное погашение, так и изъятие имущества.

Также, практически втрое (с 16,6 млрд.рублей до 45 млрд.рублей) выросла стоимость активов, на которые наложен арест, уточняет ведомство.

В России, в целом, продолжается тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности. За семь месяцев текущего года их число, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросло почти на семь тысяч, превысив 78 тысяч случаев. Материальный ущерб от них составил, предварительно, 171,8 миллиарда рублей, – сообщает Генпрокуратура РФ.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 30.08.21

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