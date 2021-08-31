Россия прекращает закупать некоторые виды импортной электроники

По предложению Минпромторга Правительство России ввело запрет на госзакупки в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции – сообщает РИА Новости.

Что касается остальной электроники и медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний». Это означает, что «заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставок отечественной электроники», – пояснили в Минпромторге.

В этом случае под ограничения попадают коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак заявил: «Этот акт – логическое продолжение жесткой политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать».

По словам Василия Шпака, ведомство намерено и в дальнейшем усложнять доступ иностранной электроники в тех сферах, где есть российские аналоги.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 31.08.21

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