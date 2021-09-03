Обнародованы архивные документы первых 22 месяцев с начала Второй мировой войны

Федеральная архивная служба России опубликовала свыше 3,5 тыс. документов предвоенного времени. Они пополнили комплекс документов «Вторая мировая война в архивных документах» периода с 1 сентября 1939 до 22 июня 1941 года. Документы опубликованы на сайте Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина и впервые представлены широкой публике, – передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Росархива.

Среди опубликованных документов есть протоколы совещания у Гитлера о планируемой операции на Востоке, знаменитая директива № 21 о войне с СССР (план «Барбаросса») от 18 декабря 1940 года, карта «План «Барбаросса», директивы вермахта об установлении оккупационного режима на подлежащей захвату территории СССР и другие документы немецкого командования.

На сайте обнародованы, в том числе, и иностранные документы из фондов Российского военного архива, которые раскрывают англо-французские замыслы нападения на СССР, – в том числе планы нанесения ударов по нефтеносным районам советского Кавказа.

В открытом доступе представлены шифртелеграммы полномочных представителей СССР в Германии, Великобритании, Франции, Италии, странах Прибалтики, Финляндии, на Балканах, в Турции, Китае, США об обстановке в этих странах, их внешней политике, записи бесед наркомов иностранных дел СССР и их заместителей с послами и иностранными представителями, справочные материалы Наркомата иностранных дел СССР.

«Впервые на едином информационном ресурсе собран широкий круг архивных документов, в том числе недавно рассекреченных и впервые вводимых в научный оборот, освещающих международную обстановку в течение 22 месяцев с начала Второй мировой войны, показывающих нарастающую агрессию нацистской Германии и ее сателлитов и события, приведшие к нападению Германии на СССР и началу Великой Отечественной войны», – сообщает ТАСС со ссылкой на Росархив.

Впервые на одном ресурсе можно увидеть документы на языке оригинала и в переводе о подготовке нацистской Германией войны против СССР, которые находятся на постоянном хранении в разных российских и зарубежных архивах, в том числе в Федеральном архиве Германии, Госархиве РФ, архиве Минобороны России, Государственном архиве новейшей истории.

Особое место занимают международно-правовые акты: договоры о взаимопомощи между СССР и Литвой, Латвией и Эстонией; мирный договор с Финляндией, который оформил фактически современную границу между двумя государствами; советско-германский договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года с секретными и дополнительными протоколами. Также представлены договор о дружбе и ненападении с Югославией, заключенный за день до нападения Германии на Югославию; пакт о нейтралитете с Японией, исключавший для СССР ведение войны на два фронта. Всего МИД России представил более тысячи дипломатических документов.

Большая часть документов, также картографические материалы представлены Министерством обороны. Материалы Генштаба Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Наркомата обороны СССР взяты из фондов Российского государственного военного архива. В их числе – приказы, краткие обзоры международной обстановки, составленные советскими военными атташе, разведывательные и агентурные материалы пятого управления Красной армии, донесения, докладные и служебные записки руководящего состава РККА, политические сводки и многое другое. Например, отдельные документы рассказывают о крахе польского государства, воссоединении Западной Украины с Украинской ССР, Западной Белоруссии с Белорусской ССР, включении Эстонии, Литвы и Латвии в состав Советского Союза.

Часть материалов посвящена советско-финским переговорам и предложениям СССР по территориальному обмену, ходе и итогах «Зимней войны». Другие документы показывают, какие изменения происходили в Красной армии, в том числе в связи с подготовкой к возможной войне с Германией и отражению возможной агрессии, в частности предложения по планам стратегического развертывания вооруженных сил на случай войны и директивы командующим военных округов.

Также представлены все протоколы заседаний Главного военного совета Красной армии с апреля по июнь 1941 года. «Особый интерес представляет ушедшая на исходе дня 21 июня 1941 года в военные советы всех округов директива № 1 Наркомата обороны СССР о приведении войск в боевую готовность в связи с возможностью внезапного нападения Германии», – отметили в пресс-службе Росархива.

В настоящее время комплекс «Вторая мировая война в архивных документах» содержит около 5,5 тыс. оцифрованных архивных материалов, фотографий и кинохроники. Однако в следующем году работа по выявлению и рассекречиванию архивных документов, их оцифровке и размещению в составе комплекса будет продолжена, отмечают в Росархиве.

Посетители портала могут просматривать материалы, сгруппированные по хронологическому принципу – по годам и месяцам, и пользоваться ресурсом на русском и английском языках.

Москва, Иван Бабурин

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