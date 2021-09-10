Ко Дню танкиста Министерство обороны рассекретило очередные документы времен Великой Отечественной войны

Посвященный Дню танкиста новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий» на своем сайте открыло Министерство обороны РФ. В 2021году праздник отмечается 12 сентября.

В разделе представлены рассекреченные документы, в том числе наградные листы, журналы боевых действий, донесения, карты, альбомы с подробными характеристиками бронетехники.

В документах приводится яркий пример подвига советских танкистов на полях сражений Великой Отечественной войны. Пять дней вел бой один подбитый советский тяжелый танк КВ с немецкими подразделениями, нанеся им существенный урон. Танк был эвакуирован вместе с экипажем на шестой день.

Значительная часть раздела посвящена документам о Курской битве, в ходе которой под Прохоровкой состоялся крупнейший в истории танковый бой с участием около 1200 советских и фашистских бронированных машин.

Наглядное представление о ходе боя дают отчетные карты боевых действий под Прохоровкой 18-го танкового корпуса, входившего в состав 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова, принявшей на себя главный удар гитлеровских танковых армад. На опубликованных картах отмечены положение и действия частей Красной Армии и направления ударов группировок противника в период с 11 по 24 июля 1943 года.

Также представлены несколько докладов командующего войсками Воронежского фронта генерала армии Николая Ватутина, на чьи войска в оборонительной части Курской битвы обрушился основной удар гитлеровского «броневого кулака».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 10.09.21

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