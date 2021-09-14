Заключенным будут отключать мобильные телефоны в течение трех дней

Проект постановления правительства РФ о том, что мобильные операторы в России должны будут отключить телефонные номера, используемые заключенными в СИЗО и колониях, в течение трех дней после получения заявления из учреждения опубликован сегодня, 14 сентября на портале проектов нормативных правовых актов.

Из проекта документа следует, что постановление будет регулировать порядок взаимодействия органов ФСИН с операторами связи «по вопросам прекращения оказания услуг связи по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи в случаях использования указанных абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях следственных изоляторов и исправительных учреждений», – сообщает РИА Новости.

Если в СИЗО или колонии обнаружат, что заключенные незаконно пользуются мобильной связью, то руководитель должен направить соответствующему оператору уведомление о прекращении оказания услуги. Решение руководитель должен принять не позднее 24 часов с момента обнаружения незаконного пользования связью, – говорится в проекте постановления.

В докумене также уточняется, что оператор связи на основании поступившего от уполномоченного руководителя решения будет обязан прекратить оказание услуг связи по указанным в решении абонентским номерам физическим лицам и пользователям услугами связи.

«Прекращение услуг связи должно быть осуществлено оператором связи в установленный в решении срок, но не позднее трех суток с момента получения решения», – говорится в проекте постановления правительства РФ.

Срок, на который будет отключен абонент, определяет руководитель учреждения в решении, направленном оператору.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 14.09.21

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