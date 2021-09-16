Мишустин: стоимость услуг по социальной газификации не должна быть завышенной

Жестко контролировать стоимость услуг при проведении социальной газификации потребовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 16 сентября, на заседании правительства, – сообщает РИА Новости.

Российский премьер также обратил внимание членов кабмина на то, что социальная газификация подразумевает возможность получения комплексной услуги. Помимо подключения к газу она включает работы внутри дома и установку оборудования.

«Хочу еще раз напомнить – президент особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной. Нужно ее жестко контролировать» – заявил Михаил Мишустин.

Премьер-министр также подчеркнул, что «все необходимые решения по программе социальной газификации приняты, сроки ее реализации сжатые. Предстоит большая работа, нужно мобилизовать все возможные ресурсы, это позволит повысить качество жизни миллионов семей».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 16.09.21

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