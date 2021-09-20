Россиян переведут на цифровой формат оплаты электроэнергии.

Директор по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Хвалько в ходе конференции, организованной Советом производителей энергии в понедельник, 20 сентября, заявил: «Уверен, что в течение пяти лет не будет гарантирующих поставщиков, а будет цифровая платформа сбыта. Цифровой сбыт – наше будущее», – сообщают Известиям.

«Благодаря тому, что потребители смогут напрямую покупать электроэнергию у генерирующих компаний, снизятся издержки бизнеса и тарифы для населения», – считает Александр Хвалько.

Первые итоги цифровой реформы в электроэнергетике в России подвели в начале августа. Закон об «умных» счетчиках вступил в силу в июле 2020 года. Он снял с потребителей ответственность за установку приборов, а энергетическим компаниям помог существенно оптимизировать затраты на передачу электроэнергии.

Замена старых и установка новых приборов учета с тех пор обязанность сетевых компаний и гарантирующих поставщиков. Потребителям не нужно следить за сроками поверок и платить за счетчики. До конца текущего года ресурсоснабжающие организации еще могут монтировать счетчики старого образца, но с 2022-го все вновь установленные приборы должны быть интеллектуальными.

Группа «Россети» уже установила в России около 4,5 млн. «умных» приборов учета электроэнергии. В 2021 году в планах компании – 1,1 млн. счетчиков, а до 2030-го – 18,1 млн. устройств.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 20.09.21

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