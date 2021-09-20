Российский премьер призвал готовиться к использованию альтернативных видов топлива

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции сегодня, 20 сентября, заявил, что в России необходимо готовиться к постепенному сокращению использования нефти и газа, а также адаптироваться к альтернативным видам топлива, – сообщают Известия.

Российский премьер заявил, что «мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля. Нужно повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику, строить соответствующую инфраструктуру».

«До конца текущего года в России должен быть подготовлен план адаптации экономики к глобальному энергетическому переходу. Пока же разработан только сводный план действий по переходу. Курировать вопросы, связанные с переходом, будут рабочие группы» – отметил Михаил Мишустин.

Также премьер-министр заявил, что курировать созданные рабочие группы станут вице-премьеры, а общую координацию будет осуществлять первый заместитель председателя правительства Андрей Рэмович Белоусов.

Москва, Иван Бабурин

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