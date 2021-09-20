Минпромторг предложил расширить программу автокредитования за счет учителей и электрокаров

На портале проектов нормативных правовых актов сегодня, 20 сентября появился документ, согласно которому Министерство промышленности и торговли предлагает расширить программу льготного автокредитования.

Так, например, предлагается расширить список категорий граждан, которые могут претендовать на участие в Программе, а именно включить в него работников учреждений государственной системы образования.

Минпромторг также предлагает расширить действие правил предоставления субсидии на льготное автокредитование, – к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 1,5 млн. рублей планируется добавить электромобили.

В настоящее время в программе могут участвовать граждане, покупающие автомобиль в первый раз, семьи, имеющие детей, сотрудники государственных клиник и автовладельцы, сдающие в трейд-ин машины старше шести лет, находящиеся в собственности больше года.

Правительство РФ продлило в прошлом году программы льготного лизинга и автокредитования до конца 2023 года. В 2022 году на реализацию программы планируется выделить около 10 млрд. рублей.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 20.09.21

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