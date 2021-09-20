Доходы бюджета России в 2022 году составят 25 трлн. рублей

Пресс-служба правительства РФ сообщила сегодня, 20 сентября, что доходы бюджета России в 2022 году составят 25 трлн. руб., при планируемых расходах – 23,61 трлн. руб.

Во вторник, 21 сентября, на заседании кабмина РФ планируется обсудить проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В сообщении также говорится, что правительством РФ в 2022-2024 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении в 2022 году до 25 021,9 миллиарда рублей, в 2023 году – 25 540,2 миллиарда рублей, в 2024 году – 25 831,8 миллиарда рублей.

Расходы в 2022 году планируются на уровне 23 610,2 миллиарда рублей, в 2023 году -25 105,5 миллиарда рублей, в 2024 году – 26 147,1 миллиарда рублей.

На заседании правительства также планируется рассмотреть проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.

Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил о том, что министерство ожидает в 2022 году профицит федерального бюджета в пределах 1% ВВП, в 2023 году – около 0,3% ВВП.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 20.09.21

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