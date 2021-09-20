Возобновляется авиасообщение с четырьмя странами

Со вторника, 21 сентября, Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Также увеличивается количество рейсов в некоторые из уже открытых стран: Венгрию, Казахстан и Катар.
Рейсы Москва – Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва – Мадрид и Москва – Барселона по четыре раза в неделю. Москва – Малага и Москва – Аликанте по два раза в неделю.
Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва – Найроби с частотой два рейса в неделю.
В Словакию – по маршруту Москва – Братислава с частотой четыре рейса в неделю, Санкт-Петербург – Братислава с частотой два полета в неделю.
Также возобновляются полеты в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
Увеличивается также число полетов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург- Будапешт с двух до четырех рейсов в неделю.
В Казахстан по маршрутам Москва – Нур-Султан количество рейсов увеличивается с трех до семи полетов в неделю; Москва – Алма-Ата с двух до семи рейсов в неделю.
Рейсы: Москва – Караганда, Москва – Шымкент, Москва – Актау, Москва – Кустанай, Санкт-Петербург – Нур-Султан, Махачкала -Актау, Грозный – Актау, Калининград – Алма-Аты, Калининград – Нур-Султан, Новосибирск – Нур-Султан, Омск – Нур-Султан, Омск -Павлодар, Омск – Петропавловск будут выполняться с частотой один полет в неделю на каждом маршруте.
Москва, Иван Бабурин
Москва. Другие новости 21.09.21
На Крым идет холодный фронт, возможно подтопление. / Доходы бюджета России в 2022 году составят 25 трлн. рублей. / Минпромторг предложил расширить программу автокредитования за счет учителей и электрокаров. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube