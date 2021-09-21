Пенсии и пособия с 2022 года будут начислять в «беззаявительном» порядке

С 2022 года пенсии и компенсации станут начисляться автоматически в электронном виде, – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 21 сентября, на заседании правительства, – сообщает ТАСС.

«Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка будут начисляться в «беззаявительном» порядке, то есть автоматически в электронном виде, что гораздо удобнее и проще, не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас», – сообщил глава кабинета министров России.

«Родители смогут больше времени уделить малышу, а не тратить свои силы на сбор справок и ожидания в очередях», – заявил премьер-министр.

Правительство РФ предусмотрело средства на индексацию материнского капитала в бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Мишустин подчеркнул, что за счет средств социальных фондов люди продолжат получать пенсии и другие компенсации.

Глава российского кабинета министров также сообщил, что родителям больничный по уходу за ребенком до 8 лет будет оплачиваться по-новому. Сумма составит 100% от среднего заработка.

«Необходимые для этого средства мы заложили, так же как на предоставление и индексацию материнского капитала и на компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях», – сказал Михаил Мишустин.

Он также рассказал, что за счет Фонда социального страхования продолжится обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации, так как это вопрос качества жизни.

Михаил Мишустин также пояснил, что все меры, которые предлагаются в рамках бюджетных документов, представленных на рассмотрение – «это не разовые решения, а системная работа, направленная на повышение качества жизни каждого человека в нашей стране. И мы продолжим делать все необходимое, чтобы расходы на такие цели были максимально эффективными и результативными».

Москва, Иван Бабурин

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