Названы марки самых угоняемых автомобилей в России

В список самых угоняемых в 2021 году в России вошли автомобили марок Mitsubishi, Toyota, Kia и Hyundai, – сообщает ресурс Autonews со ссылкой на данные страховых компаний.

Следует отметить, что рейтинг, составленный по данным страховых компаний, обычно отличается от данных МВД, так как в нем не учитываются угнанные транспортные средства с не оформленными полисами КАСКО.

Первая «десятка» списка «угоняемости» у всех страховых компаний примерно одинаковая. Выглядит этот список (в алфавитном порядке) следующим образом: Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Sportage, Lexus LX, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry и Toyota RAV4.

Аналитиками Autonews отмечается, автомобильные воры по-прежнему чаще угоняют машины, оборудованные, как правило, только заводской противоугонной системой. В рейтингах по местам угона лидируют ночные парковки и перехватывающие стоянки. На третьем месте по популярности у преступников «короткие» дневные стоянки, когда автомобиль выслеживают заранее и угоняют в заранее изученном месте.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 22.09.21

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