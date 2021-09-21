В России за время летних каникул погибло более тысячи детей

В июне-августе 2021 года в России погибли 1053 ребенка. «Среди основных причин гибели детей – несчастные случаи на воде и пожары. По результатам организованных проверок сообщений о преступлениях и иных чрезвычайных ситуациях, где потерпевшими стали дети, в целом за это время возбуждено 3 тыс. уголовных дел», – заявили в пресс-службе СК РФ по итогам совещания, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным, – сообщают Известия.

Также, говоря об организации и обеспечении безопасности детского отдыха в летний период, Бастрыкин отметил значительное количество происшествий в частных детских лагерях.

«В связи с этим он поручил продолжить проведение профилактических мероприятий совместно с другими правоохранительными и контролирующими органами», сообщили в пресс-службе СК.

Глава СК РФ потребовал также незамедлительной реакции на сообщения о пострадавших детях и подростках, а также оперативного и качественного расследования всех инцидентов с их участием.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 21.09.21

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