Более полтриллиона рублей налогов дополнительно соберут с металлургов и производителей удобрений

Минфин России подготовил законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса», описывающий механизм дополнительных налоговых изъятий в 2022-2024 гг. размере 546 млрд. рублей у металлургических компаний, производителей удобрений и коксующегося угля, – сообщают Ведомости.

Минфин направил законопроект на согласование в Минюст и Минэкономразвития, следует из сопроводительного письма к законопроекту.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил во вторник, 21 сентября, в ходе брифинга, что в последней версии законопроекта для добывающих твердые ископаемые компаний предусмотрена плоская шкала, но с высокой долей вероятности ко второму чтению документа в Госдуме в него будут внесены существенные поправки.

«Сейчас прорабатывается вариант с плавающей ставкой, необходимо определить окончательные параметры. Пока окончательная договоренность с бизнесом не достигнута, планируется досогласовать отдельные нюансы на этой неделе», – уточнил глава минфина.

С IV квартала 2020 г. на мировом рынке начался резкий рост цен на металлургическую продукцию на фоне постепенной отмены ограничений, связанных с пандемией. В течение 2021 г. отмечался также рост цен на цветные металлы, уголь и минеральные удобрения. В результате в России с 1 августа по 31 декабря 2021 г. введены временные экспортные пошлины на металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. В начале августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов также повысят НДПИ. По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны.

Руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко ранее говорил, что высокие цены на продукцию металлургических компаний и производителей удобрений будут сохраняться. По его словам, сейчас компании имеют сверхдоходы, которые составляют до половины всех их доходов. При этом, по данным ФНС, налоговая нагрузка на металлургическую отрасль – одна из самых низких и составляет 5,4% против 48% у нефтегазовой отрасли и 12,6% у других добывающих отраслей, – пишут Ведомости.

Москва, Иван Бабурин

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