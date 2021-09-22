С 5 октября Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран

Российский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса сообщил сегодня, 22 сентября, что по итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе регулярного авиасообщения с 5 октября 2021 года.

В сообщении оперштаба говорится, что Россия с 5 октября возобновлает авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР, а также с Гоа и Тенерифе.

Также с 5 октября, Россия увеличивает количество регулярных рейсов по ряду ранее открытых направлений таких, как Бахрейн, Индия, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 22.09.21

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