Биржевая цена на бензин второй день бьет рекорды

Второй день подряд цена бензина марки Аи-95 бьет рекорды. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) согласно данным торгов стоимость бензина марки Аи-95 превысила отметку 60,3 тысячи рублей за тонну, – пишет агентство Прайм.

Однако, по данным Росстата, розничные цены на бензин перешли к снижению с начала месяца. Так, средняя цена Аи-95 упала с начала сентября на 24 копейки.

Минэнерго России накануне объяснило текущий рост биржевых котировок тем, что в России продолжаются ремонты на нескольких НПЗ, а также начался переход топливного рынка от летних сортов топлив к зимним. При этом в министерстве подчеркнули, что риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены.

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доводят рекомендации до компаний, чтобы те обеспечивали стабильность поставок топлива на рынок РФ и увеличили их в ближайшее время для обеспечения стабильного топливообеспечения.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 23.09.21

От голословных обвинений до некомпетентности: в Bellingcat запутались в показаниях. / Нацистский преступник избежал правосудия в Канаде. / На Украине задержали убийцу мэра Симеиза. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»