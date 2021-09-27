Путин поручил сократить количество контрольных в школах

Сократить количество контрольных и проверочных работ в школах поручил президент России Владимир Путин, – сообщается на сайте Кремля.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях», – говорится в поручении президента. По мнению Владимира Путина, это необходимо для обеспечения обоснованного режима контроля знаний, а также актуальности мониторинга качества образования в России.

Ответственными за проработку поручения назначены Рособрнадзор, Минпросвещения и органы исполнительной власти в регионах.



Роспотребнадзор, Минпросвещения и Рособрнадзор должны будут проанализировать «фактический объем учебной и внеучебной нагрузки» школьников по основным общеобразовательным программам с учетом времени, которые они тратят на самостоятельную подготовку к занятиям. Поручение дано «исходя из необходимости сохранения здоровья обучающихся». Изучив вопрос, ведомства должны будут представить предложения по оптимизации нагрузки и по выполнению таких учебных заданий не дома, а в школе «в рамках реализации модели «Школа полного дня» или в группах продленного дня».

Также, вышеуказанные ведомства должны проработать вопрос и обеспечить сокращение числа контрольных и проверочных в общеобразовательных учреждениях «с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», – говорится в распоряжении главы государства.



Кроме того, Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об исключении из законодательства об образовании понятия «образовательная услуга» и вопрос об установлении государственного регулирования «оборота информационной продукции для детей», размещаемой в интернете, – сообщает РБК.





Москва, Иван Бабурин

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