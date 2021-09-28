С 1 октября в России вступят в силу несколько новых законов

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале перечислил изменения, которые произойдут в законодательстве с 1 октября. В России вступят в силу несколько новых законов.

Так с 1 октября станет возможным делать бесплатно включенные в национальный календарь прививки не только в государственных, но и в частных клиниках.

У ряда сотрудников силовых ведомств повысятся зарплаты на 3,7 процента. Повышение коснется контрактников, срочников, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, а также некоторых работников Фельдъегерской службы.

С 1 октября бесплатным станет доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете. За единое содержание телеканалов на разных площадках вещания будет отвечать Роскомнадзор.

Также произойдут изменения детских выплат. Начиная с октября пособия на первого и второго ребенка будут поступать только на карту платежной системы «Мир». Нововведение коснется семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.

Роскомнадзор сможет требовать от операторов сотовой связи данные об оборудовании, о текстовых и голосовых сообщениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С октября инвесторам без квалификации можно будет проходить бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами. По мнению Вячеслава Володина, это повысит финансовую грамотность населения и поможет гражданам оценивать риски вложения денег.

Проектную документацию, получившую положительное заключение от госэкспертизы будут признавать типовой. Сведения о ней будут попадать в государственный реестр.

С 28 октября появится возможность подавать документы на государственную регистрацию прав на недвижимость через нотариуса. Заявление на бумаге будет проходить регистрацию в течение пяти рабочих дней, в цифровом формате – три дня, а через МФЦ – семь дней.

Также по новым правилам с 1 октября несколько категорий водителей обязаны пройти технический осмотр автомобиля. Россияне обязаны проходить техосмотр, если срок действия диагностической карты их автомобиля истек до 1 февраля 2021 года. Также это необходимо сделать для тех машин, которые достигли возраста четырех лет – тогда владелец по закону обязан получить первую диагностическую карту.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 28.09.21

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