Путин недоволен задержками в выполнении программы космической отрасли

Президент России Владимир Путин выразил недовольство задержками по выполнению поручений по долгосрочному развитию космической отрасли, – сообщают СМИ.

«Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор», – обратил внимание президент России.

Владимир Путин попросил рассказать о причинах задержки, а также когда эта работа будет выполнена.

«После предыдущей встречи правительство должно было подготовить план по достижению долгосрочных целей в этой сфере. Некоторые решения уже приняли, например, связанные с системой «Глонасс», – напомнил президент.

Кроме того, российский лидер отметил, несмотря на то, что полет МКС должен завершиться после 2024 года, страна должна «смотреть за горизонт текущего десятилетия». И хотя срок могут работы МКС продлить, необходимо учитывать новые вызовы в исследовании космоса. Также глава государства отметил, что специалисты прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции.

Владимир Путин заявил: «За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6-7 лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 29.09.21

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