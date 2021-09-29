Отказывать в размещении рекламы в IT-компаниях, нарушающих свободу слова, предложила Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что отказ от размещения рекламы в крупных IT-компаниях, нарушающих свободу слова, мог бы стать эффективным средством в борьбе с теми, кто блокирует российские ресурсы на своих платформах, – сообщает РИА Новости.

Также она порекомендовала Роскомнадзору занять максимально жесткую позицию в связи с удалением двух немецких каналов RT на YouTube.

«Мне кажется, надо сейчас Роскомнадзору занять абсолютно жесткую позицию в виде больших штрафов, обязать их следовать российскому законодательству. Если это не будет услышано, принять другие жесткие меры, у нас инструментарий достаточный, в том числе и ответные жесткие меры», – сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда также заявила: «Я считаю, что очень эффективным средством было бы, и это уже сделал ряд стран, по крайней мере, государственные компании и корпорации, наш национально ориентированный патриотичный бизнес просто не должны не размешать у них рекламу в знак протеста против того, что они творят такое беззаконие».

По мнению Матвиенко, компании начнут вести себя по-другому «когда рубль серьезно ударит по карману».

Спикер Совфеда считает, что сейчас нужно принять все меры, чтобы не допустить такого решения, которое нарушает свободу слова, свободу информации, противоречит всем мыслимым и немыслимым европейским конвенциям, и привести все в соответствие».

«Они обязаны исполнять наше законодательство, они обязаны считаться с нашими правилами», – сказала Валентина Матвиенко и подчеркнула, что законодатели посмотрят, что еще нужно прописать в российском законодательстве для того, «чтобы эти IT-компании не позволяли себе таким образом вести себя в России».

Во вторник, 28 сентября, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT (RT DE и DFP) без возможности восстановления.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 29.09.21

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