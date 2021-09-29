В запрете на изображения нацистов будут исключения

Выработать рекомендации по публичному запрету изображений нацистов на книжных обложках поручила Комиссия под председательством Владимира Мединского. Ранее книжные издатели назвали соответствующий закон недоработанным.



Речь идет о применения норм Федерального закона от 1 июля 2021 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Рекомендации по применению норм закона, запрещающий изображения нацистских преступников на обложках книг выработают Минюст, Генпрокуратура, МВД и Следственный комитет с участием Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского книжного союза. С таким предложением к ведомствам обратилась межведомственная комиссия под председательством помощника президента Владимира Мединского, – сообщается на сайте Кремля.



В частности, комиссия решила, что указанный запрет не должен распространяться на произведения, «созданные в научно-просветительских, культурных, контрпропагандистских и образовательных целях».



Рекомендации, которые будут выработаны по поручению комиссии, ведомства должны будут «довести до отраслевого сообщества».

15 июня президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий демонстрировать изображения преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику.

Москва, Иван Бабурин

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