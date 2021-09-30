Правительство предложило поднять МРОТ до 13 617 рублей в 2022 году

Кабинет министров России сегодня, 30 сентября, внес в Госдуму законопроект с предложением поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявлял, что рост МРОТ до уровня выше 13,6 тыс. позволит увеличить заработную плату порядка 3 млн. работников в России.

С 1 января 2021 года МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц.

Следует напомнить, что в прошлом 2020 году был принят закон, по которому в России изменился порядок расчета МРОТ.

В новой схеме, действующей сейчас, МРОТ на очередной год устанавливается федеральным законом и исчисляется как 42% от медианной зарплаты по России (рассчитываемой Росстатом) – то есть от такой величины, когда ровно у половины работников в стране зарплата выше нее, а у половины – ниже. При этом соотношение в 42% должно пересматриваться не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития.

Кроме того, величина минимального размера оплаты труда на следующий год не может быть установлена ниже МРОТ текущего года, то есть не сможет быть снижена.Также, МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год.

Ранее правительством был утвержден прожиточный минимум на 2022 год. Он составит для трудоспособного населения – 13 026 руб., для детей – 11 592 руб., для пенсионеров – 10 277 руб.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 30.09.21

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