Расходы на деятельность президента РФ и его администрации в 2022 году снизятся на 1,2 млрд. рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в четверг, 30 сентября, распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального бюджета на 2022-2024 гг.

Из документа следует, что расходы бюджета на обеспечение деятельности президента России и его администрации, а также премьер-министра, вице-премьеров и аппарата правительства составят в 2022 г. в общей сложности около 23,3 млрд. руб. Документ зарегистрирован в базе нижней палаты парламента РФ, – сообщает деловое издание Ведомости.

Из общей суммы в 23,3 млрд. руб. в 2022 г. на обеспечение функционирования главы государства и администрации Кремля планируется направить около 14,7 млрд. руб., что будет ниже расходов в текущем году на 1,2 млрд.руб. В 2021 году эта статья расходов составляла почти 15,9 млрд. руб.

В 2023 г. расходы на деятельность президента и его администрации могут составить 15 млрд. руб., в 2024 г. – почти 15,5 млрд.

Документ также предполагает расходы на обеспечение функционирования премьер-министра, его заместителей и аппарата правительства. В 2022 г. они ожидаются в размере 8,6 млрд. руб. в 2023 г. – почти 8,9 млрд. руб., в 2024 г. – почти 9,2 млрд. В 2021 г. на эти расходы запланировано примерно 8,5 млрд.

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным, отметили в правительстве при внесении.

Доходы в 2022 г. составят 25,02 трлн. руб., в 2023 г. – 25,54 трлн. руб., в 2024 г. – 25,83 трлн. руб.

Расходы в 2022 г. запланированы на уровне 23,69 трлн. руб., в 2023 г. – 25,24 трлн. руб., в 2024 г. – 26,35 трлн. руб. Из них на реализацию национальных проектов в 2022 г. предусмотрено 2,74 трлн. руб., в 2023 г. – 2,88 трлн. руб., в 2024 г. – 2,98 трлн. руб.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 30.09.21

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